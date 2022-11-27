Начали сжигать автомобили: в Брюсселе фанаты устроили уличные беспорядки из-за ЧМ-2022 (фото, видео)

СМИ выдвигают разные версии происшедшего. По одной из них погром в городе устроили фанаты проигравшей сборной Бельгии, а по другой — поклонники футболистов из Марокко.

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В Брюсселе (Бельгия) начались массовые беспорядки после того, как сборная страны по футболу проиграла Марокко на чемпионате мира. Об этом сообщает Anadolu Agency.

В ходе протестов в столице Бельгии недовольные проигрышем национальной сборной болельщики подожгли как минимум один автомобиль. Кроме того, толпа разбросала по проезжей части самокаты, которые стояли в центре города для аренды пешеходами. В Брюссель пришлось стянуть дополнительные отряды полиции.

[ + – ] Массовые беспорядки в Брюсселе

В свою очередь в Телеграм-канале Mash опубликовали версию, по которой фанаты сборной Марокко устроили беспорядки на улицах города. Футбольные фанаты Марокко устраивали драки, разбивали стекла и поджигали авто.

[ + – ] Во время погрома в столице Бельгии пострадали даже самокаты для аренды

Беспорядки закончились только после того, как жандармы разогнали толпу с помощью слезоточивого газа и водометов.

Погромы в столице Евросоюза: что этому предшествовало

В воскресенье, 27 ноября, в Катаре на чемпионате мира 2022 года сборная Марокко обыграла команду Бельгии со счетом 0:2. Это был матч второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу.

Напомним, в 2021 году во время беспорядков в Брюсселе из-за смерти мигранта задержали более 100 человек. Мигранта доставили в полицию для проверки документов из-за нарушения карантина. В отделении у него произошел сердечный приступ.

В свое время Фокус также писал о том, что арест популярного блогера привел к массовым беспорядкам в Брюсселе. Массовые столкновения произошли на площади Моне, где была запланирована фан-встреча с блогером Vargasss 92.