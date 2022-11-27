Почали спалювати автомобілі: у Брюсселі фанати влаштували вуличні заворушення через ЧС-2022 (фото, відео)
ЗМІ висувають різні версії події. За однією з них погром у місті влаштували фанати збірної Бельгії, що програла, а за іншою — шанувальники футболістів з Марокко.
У Брюсселі (Бельгія) почалися масові заворушення після того, як збірна країни з футболу програла Марокко на чемпіонаті світу. Про це повідомляє Anadolu Agency.
Під час протестів у столиці Бельгії незадоволені програшем національної збірної вболівальники підпалили щонайменше один автомобіль. Крім того, натовп розкидав по проїжджій частині самокати, які стояли в центрі міста для оренди пішоходами. До Брюсселя довелося стягнути додаткові загони поліції.
Зі свого боку, у Телеграм-каналі Mash опублікували версію, за якою фанати збірної Марокко влаштували заворушення на вулицях міста. Футбольні фанати Марокко влаштовували бійки, розбивали шибки та підпалювали авто.
Заворушення закінчилися лише після того, як жандарми розігнали натовп за допомогою сльозогінного газу та водометів.
Погроми у столиці Євросоюзу: що цьому передувало
У неділю, 27 листопада, у Катарі на чемпіонаті світу 2022 року збірна Марокко обіграла команду Бельгії з рахунком 0:2. Це був матч другого туру групового етапу чемпіонату світу з футболу.
Нагадаємо, у 2021 році під час заворушень у Брюсселі через смерть мігранта затримали понад 100 людей. Мігранта доставили до поліції для перевірки документів через порушення карантину. У відділенні у нього відбувся серцевий напад.
Раніше Фокус також писав про те, що арешт популярного блогера призвів до масових заворушень у Брюсселі. Масові зіткнення сталися на площі Моне, де було заплановано фан-зустріч із блогером Vargasss 92.