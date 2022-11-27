Почали спалювати автомобілі: у Брюсселі фанати влаштували вуличні заворушення через ЧС-2022 (фото, відео)

ЗМІ висувають різні версії події. За однією з них погром у місті влаштували фанати збірної Бельгії, що програла, а за іншою — шанувальники футболістів з Марокко.

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У Брюсселі (Бельгія) почалися масові заворушення після того, як збірна країни з футболу програла Марокко на чемпіонаті світу. Про це повідомляє Anadolu Agency.

Під час протестів у столиці Бельгії незадоволені програшем національної збірної вболівальники підпалили щонайменше один автомобіль. Крім того, натовп розкидав по проїжджій частині самокати, які стояли в центрі міста для оренди пішоходами. До Брюсселя довелося стягнути додаткові загони поліції.

[ + – ] Масові заворушення у Брюсселі

Зі свого боку, у Телеграм-каналі Mash опублікували версію, за якою фанати збірної Марокко влаштували заворушення на вулицях міста. Футбольні фанати Марокко влаштовували бійки, розбивали шибки та підпалювали авто.

[ + – ] Під час погрому у столиці Бельгії постраждали навіть самокати для оренди

Заворушення закінчилися лише після того, як жандарми розігнали натовп за допомогою сльозогінного газу та водометів.

Погроми у столиці Євросоюзу: що цьому передувало

У неділю, 27 листопада, у Катарі на чемпіонаті світу 2022 року збірна Марокко обіграла команду Бельгії з рахунком 0:2. Це був матч другого туру групового етапу чемпіонату світу з футболу.

Нагадаємо, у 2021 році під час заворушень у Брюсселі через смерть мігранта затримали понад 100 людей. Мігранта доставили до поліції для перевірки документів через порушення карантину. У відділенні у нього відбувся серцевий напад.

Раніше Фокус також писав про те, що арешт популярного блогера призвів до масових заворушень у Брюсселі. Масові зіткнення сталися на площі Моне, де було заплановано фан-зустріч із блогером Vargasss 92.