"Не согласны с политикой грубой силы": глава МИД Китая встретился с новым российским послом

Китайский министр Ван И заявил, что российско-китайские отношения являются нерушимыми, а дружба между двумя странами способна преодолеть любые вызовы.

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Министр иностранных дел Китая Ван И встретился с новым российским послом в Пекине Игорем Моргуловым и заявил, что оба государства "не согласны с политикой грубой силы". Об этом пишет китайское государственное новостное агентство "Синьхуа".

Ван И также добавил, что и Китай, и Россия твердо привержены продвижению многополярного мира и не согласны с "однополярной гегемонией".

"Обе страны привержены защите международной системы, ядром которой выступает ООН, и основанного на международном праве международного порядка и не согласны с политикой грубой силы", — сказад он.

Кроме того, китайский министр заявил, что российско-китайские отношения являются нерушимыми, а дружба между двумя странами способна преодолеть любые вызовы.

"Независимо от изменений международной ситуации Китай и Россия как два крупных государства-соседа будут продвигать стратегическое взаимное доверие и практическое сотрудничество, будут совместно отстаивать международную справедливость", — сказал Ван И.

Напомним, 28 ноября СМИ писали, что Китай начал передавать России военную помощь. Сообщается, что российские самолеты совершают десятки рейсов в китайские города и вывозят военную экипировку — шлемы, бронежилеты и т.д.

Ранее, 15 ноября китайский лидер Си Цзиньпин выступил за прекращение огня в Украине и за новые этапы мирных переговоров с Россией. Он не осудил российскую агрессию в Украине и предложил начать диалог между Москвой и Вашингтоном, считая их сторонами конфликта.