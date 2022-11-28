"Не згодні з політикою грубої сили": глава МЗС Китаю зустрівся з новим російським послом
Китайський міністр Ван І заявив, що російсько-китайські відносини є непорушними, а дружба між двома країнами здатна подолати будь-які виклики.
Міністр закордонних справ Китаю Ван І зустрівся з новим російським послом у Пекіні Ігорем Моргуловим і заявив, що обидві держави "не згодні з політикою грубої сили". Про це пише китайська державна новинна агенція "Сіньхуа".
Ван І також додав, що і Китай, і Росія твердо прихильні до просування багатополярного світу і не згодні з "однополярною гегемонією".
"Обидві країни віддані захисту міжнародної системи, ядром якої виступає ООН, і заснованого на міжнародному праві міжнародного порядку і не згодні з політикою грубої сили", — сказав він.
Крім того, китайський міністр заявив, що російсько-китайські відносини є непорушними, а дружба між двома країнами здатна подолати будь-які виклики.
"Незалежно від змін міжнародної ситуації Китай та Росія як дві великі сусідні держави просуватимуть стратегічну взаємну довіру та практичну співпрацю, спільно відстоюватимуть міжнародну справедливість", — сказав Ван І.
Нагадаємо, 28 листопада ЗМІ писали, що Китай почав передавати Росії військову допомогу. Повідомляється, що російські літаки здійснюють десятки рейсів до китайських міст і вивозять військове екіпірування — шоломи, бронежилети тощо.
Раніше, 15 листопада, китайський лідер Сі Цзіньпін виступив за припинення вогню в Україні та за нові етапи мирних переговорів з Росією. Він не засудив російську агресію в Україні та запропонував розпочати діалог між Москвою та Вашингтоном, вважаючи їх сторонами конфлікту.