"Это же ересь": декан из Кембриджа утверждал, что Иисус был трансгендером, — Daily Mail

Размышления на столь деликатную тему прозвучали во время проповеди в англиканской церкви. Очевидцы рассказали, что они покидали службу в оскорбленных чувствах, а некоторые уходили даже в слезах.

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Декан Кембриджского университета в Великобритании Майкл Беннер встал на защиту младшего научного сотрудника, чья проповедь в прошлое воскресенье об Иисусе Христе, имеющем "транс-тело", вызвала возмущение и обвинения в ереси со стороны прихожан. Как сообщает Daily Mail, некий Джошуа Хит размышляя о сюжете средневековых картин на религиозную тематику сделал вывод, что Иисус был трансгендером, поскольку рана в его боку, по мнению Хита, имеет вагинальный вид.

Для иллюстрации своей точки зрения Хит использовал картину 1400 года "Пьета со Святой Троицей" Жана Малуэля, выставленную в Лувре, а также изображение в Молитвослове XIV века Бонны Люксембургской. Его проповедь во время англиканской службы, на которой были также и дети, вызвали возмущения прихожан, которые выходя из церкви выкрикивали слова: "Это ересь!"

[ + – ] Хит утверждал, что в Молитвеннике 14-го века Бонны Люксембургской изображение боковой раны Иисуса "принимает явно вагинальный вид"

"Если тело Христа в этих работах одновременно мужественное и женственное, если тело Христа в этих работах предполагает тело всех тел, то его тело также является телом трансов", — сказал Хит.

[ + – ] Картина "Пьета со Святой Троицей". Хит обратил внимание, что струя крови из раны Иисуса течет ему в пах

Один из очевидцев позже написал письмо настоятелю, где он описал свое состояние после лекции научного сотрудника. По его словам, "поистине шокирующая" проповедь Хита заставила его чувствовать себя нежеланным в церкви, а его спутница чувствовала себя оскорбленной.

"Я ушел со службы в слезах. Я презираю мысль, что, проделав в мужчине дыру, через которую в него можно проникнуть, он может стать женщиной", — написал прихожанин.

Однако Майкл Баннер выступил в защиту Хита. По его словам, проповедь младшего научного сотрудника наводит на мысль, что мы можем думать об этих образах мужского и женского тела Христа, как о способах осмысления вопросов, связанных с трансгендерностью сегодня.

"Для себя я считаю, что это предположение было законным, независимо от того, согласны ли вы, я или кто-то другой с такой интерпретацией, говорите ли что-то другое об этой художественной традиции или сопротивляетесь ее применению к современным вопросам о транссексуализме", — сказал Баннер.

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