"Це ж єресь": декан з Кембриджа стверджував, що Ісус був трансгендером, — Daily Mail

Роздуми про таку делікатну тему пролунали під час проповіді в англіканській церкві. Очевидці розповіли, що вони залишали службу в ображених почуттях, а деякі йшли навіть у сльозах.

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Декан Кембриджського університету у Великій Британії Майкл Беннер став на захист молодшого наукового співробітника, чия проповідь минулої неділі про Ісуса Христа, який має "транстіло", викликала обурення та звинувачення в єресі з боку парафіян. Як повідомляє Daily Mail, Джошуа Гіт, розмірковуючи про сюжет середньовічних картин на релігійну тематику, зробив висновок, що Ісус був трансгендером, оскільки рана в його боці, на думку Гіта, має вагінальний вигляд.

Для ілюстрації своєї точки зору Гіт використав картину 1400 року "П'єта зі Святою Трійцею" Жана Малуеля, виставлену в Луврі, а також зображення у Молитвослові XIV століття Бонни Люксембурзької. Його проповідь під час англіканської служби, на якій були також і діти, викликали обурення парафіян, які, виходячи з церкви, вигукували слова: "Це єресь!"

[ + – ] Гіт стверджував, що у Молитовнику 14-го століття Бони Люксембурзької зображення бічної рани Ісуса "набуває явно вагінального вигляду"

"Якщо тіло Христа у цих роботах одночасно мужнє і жіночне, якщо тіло Христа у цих роботах передбачає тіло всіх тіл, то його тіло також є тілом трансів", — сказав Гіт.

[ + – ] Картина "П'єта зі Святою Трійцею". Гіт звернув увагу, що струмінь крові з рани Ісуса тече йому в пах

Один з очевидців пізніше написав листа настоятелю, де він описав свій стан після лекції наукового співробітника. За його словами, "справді шокувальна" проповідь Гіта змусила його почуватися небажаним у церкві, а його супутниця відчувала себе ображеною.

"Я пішов зі служби у сльозах. Я зневажаю думку, що, зробивши в чоловікові дірку, через яку в нього можна проникнути, він може стати жінкою", — написав парафіянин.

Проте Майкл Банер виступив на захист Гіта. За його словами, проповідь молодшого наукового співробітника наводить на думку, що ми можемо думати про ці образи чоловічого та жіночого тіла Христа, як про способи осмислення питань, пов'язаних з трансгендерністю сьогодні.

"Для себе я вважаю, що це припущення було законним, незалежно від того, чи згодні ви, я чи хтось інший з такою інтерпретацією, чи кажете щось інше про цю художню традицію чи чините опір її застосуванню до сучасних питань про транссексуалізм", — сказав Банер.

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Раніше повідомлялося, що в соборі Саламанки в Іспанії представили вельми правдоподібну латексну копію порізаного тіла Ісуса Христа. Проєкт називається "Таємнича людина" і створений на основі даних, отриманих під час вивчення Плащаниці.

У матеріалі The Jerusalem Post було опубліковано припущення, що голову відомого біблійного персонажа Голіафа поховали в межах храму Гробу Господнього. Зазначається, що зараз проводять пошуки, щоб довести, що його поховали там — на місці, де лежать і Ісус.