Ереван получил ответ Баку на предложение мирного договора по Карабаху, — МИД

По словам главы армянского МИДа Арарата Мирзояна, Ереван готов в приемлемые сроки организовать встречу президента Армении Никола Пашиняна с азербайджанским лидером Гейдаром Алиевым при посредничестве председателей ЕС.

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Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян сообщил, что Ереван получил официальный ответ Азербайджана на предложенный проект мирного соглашения. Об этом сообщает ТАСС.

Глава МИД Армении также отметил, что Ереван готов в приемлемые сроки организовать встречу президента Армении Никола Пашиняна с президентом Азербайджана Гейдара Алиева, при участии председателя Европейского Совета Шарля Мишеля и французского президента Эмманюэя Макрона.

Вместе с тем, Мирзоян не сообщил подробностей полученного ответа.

Первая встреча дипломатов успеха не принесла

Напомним, что в Ереване надеются заключить мирный договор с Азербайджаном до конца года 2022 года. Представители армянской стороны убеждены, что делимитация должна проходить в границах по состоянию на 1991 год. В Ереване надеются на помощь ОДКБ и обещают сделать все для защиты своих интересов.

В свою очередь, по словам Гейдара Алиева, для мирных договоренностей требуется политическая воля армянской стороны. Несмотря на то, что первая встреча дипломатов двух стран не увенчалась успехом, он расценивает текущие дипломатические усилия как положительные.

Ранее Фокус сообщал, что в Ереване прошли протесты против приезда Путина и Лукашенко. В руках участников протестной акции были портреты Путина и Лукашенко, и, ко всему прочему, украинские и американские флаги. Протестующие выкрикивали следующие лозунги: "Путин, Лукашенко — персоны нон грата", "Россия — вон из Армении!" и прочие.

Из-за протестов против Путина в российской Госдуме Армению назвали "незаконной" и "русофобской" страной. По словам депутата от "Единой России" Евгения Федорова, Армения "незаконно вышла из СССР", поэтому армянский вопрос следует решать по закону.