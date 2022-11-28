Єреван отримав відповідь Баку на пропозицію мирного договору щодо Карабаху, — МЗС

За словами глави вірменського МЗС Арарата Мірзояна, Єреван готовий у прийнятні терміни організувати зустріч президента Вірменії Нікола Пашиняна з азербайджанським лідером Гейдаром Алієвим за посередництва голів ЄС.

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Міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян повідомив, що Єреван отримав офіційну відповідь Азербайджану на запропонований проєкт мирної угоди. Про це повідомляє ТАРС.

Глава МЗС Вірменії також зазначив, що Єреван готовий у прийнятні терміни організувати зустріч президента Вірменії Нікола Пашиняна з президентом Азербайджану Гейдаром Алієвим за участю голови Європейської Ради Шарля Мішеля та французького президента Емманюеля Макрона.

Водночас Мірзоян не повідомив подробиць отриманої відповіді.

Перша зустріч дипломатів успіху не принесла

Нагадаємо, що в Єревані сподіваються укласти мирну угоду з Азербайджаном до кінця року 2022 року. Представники вірменської сторони переконані, що делімітація має відбуватися в кордонах станом на 1991 рік. У Єревані сподіваються на допомогу ОДКБ і обіцяють зробити все для захисту своїх інтересів.

Зі свого боку, за словами Гейдара Алієва, для мирних домовленостей потрібна політична воля вірменської сторони. Незважаючи на те, що перша зустріч дипломатів двох країн не мала успіху, він розцінює поточні дипломатичні зусилля як позитивні.

Раніше Фокус повідомляв, що в Єревані пройшли протести проти приїзду Путіна та Лукашенка. У руках учасників протестної акції були портрети Путіна та Лукашенка і, до всього іншого, українські й американські прапори. Протестувальники вигукували такі гасла: "Путін, Лукашенко — персони нон грата", "Росія — геть із Вірменії!" та інші.

Через протести проти Путіна в російській Держдумі Вірменію назвали "незаконною" та "русофобською" країною. За словами депутата від "Єдиної Росії" Євгена Федорова, Вірменія "незаконно вийшла з СРСР", тому вірменське питання слід вирішувати згідно із законом.