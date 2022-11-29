В Таиланде буддийский храм остался без монахов: они все провалили тест на наркотики

Проверка показала, что четыре монаха, в том числе настоятель, употребляли метамфетамин — их отправили в клинику для лечения от зависимости.

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Небольшой буддийский храм на севере Таиланда остался без монахов после того, как их проверили на наркотики. Тесты показали, что четыре монаха, среди которых и настоятель храма, употребляли метамфетамин. Об этом пишет издание BBC со ссылкой на данные агентства AFP.

Инцидент произошел в храме провинции Пхетчабун на севере Таиланда. На данный момент известно, что монахов отправили на реабилитацию от наркотической зависимости в клинику.

По данным журналистов, тесты на наркотики в Таиланде проводятся на фоне масштабной кампании по борьбе с незаконным оборотов запрещенных веществ. Монахи были изгнаны из храма после того, как в понедельник, 28 ноября, полиция провела анализ мочи, который показал, что все четверо мужчин употребляли метамфетамин. Чиновники в комментарии агентству не уточнили, что именно привлекло их внимание к храму.

В то же время совершение каких-либо обрядов в храме приостановлено из-за отсутствия в нем монахов. Региональные власти обратились за помощью к главе местного монастыря, который пообещал назначить несколько новых монахов в храм в районе, чтобы решить проблемы прихожан.

По данным Управления ООН по наркотикам и преступности, в последние годы метамфетамин стал серьезной проблемой в Таиланде: в 2021 году объемы изъятий этого наркотика достигли рекордно высокого уровня. Страна является основным транзитным пунктом для метамфетамина — наркотики наводняют страну из Мьянмы — крупнейшего в мире государства-производителя метамфетамина — через Лаос.

Затем вещество продается в форме таблеток на улицах по цене около 50 бат (52 гривны по курсу). В октябре премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча распорядился о запрете наркотиков после того, как бывший офицер полиции, уволенный из полиции за хранение метамфетамина, убил 37 человек во время стрельбы в детском саду. Среди жертв — более 20 детей.

Напомним, прошлогоднее исследование показало, что рыбы и другие обитатели рек "подсели" на метамфетамин в загрязненных наркотиком водоемах.