У Таїланді буддійський храм залишився без ченців: вони всі провалили тест на наркотики

Перевірка показала, що чотири ченці, у тому числі настоятель, вживали метамфетамін — їх відправили в клініку на лікування від залежності.

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Невеликий буддійський храм на півночі Таїланду залишився без ченців після того, як їх перевірили на наркотики. Тести показали, що чотири ченці, серед яких і настоятель храму, вживали метамфетамін. Про це пише видання BBC з посиланням на дані агентства AFP.

Інцидент стався в храмі провінції Пхетчабун на півночі Таїланду. Наразі відомо, що ченців відправили на реабілітацію від наркотичної залежності в клініку.

За даними журналістів, тести на наркотики в Таїланді проводяться на тлі масштабної кампанії боротьби з незаконним обігом заборонених речовин. Ченців вигнали з храму після того, як у понеділок, 28 листопада, поліція провела аналіз сечі, який показав, що всі четверо чоловіків вживали метамфетамін. Чиновники в коментарі агентству не уточнили, що саме привернуло їхню увагу до храму.

Водночас здійснення будь-яких обрядів у храмі призупинене через відсутність у ньому ченців. Регіональна влада звернулася за допомогою до голови місцевого монастиря, який пообіцяв призначити кількох нових ченців до храму в районі, щоб вирішити проблеми парафіян.

За даними Управління ООН із наркотиків і злочинності, останніми роками метамфетамін став серйозною проблемою в Таїланді: у 2021 році обсяги вилучень цього наркотику досягли рекордно високого рівня. Країна є основним транзитним пунктом для метамфетаміну — наркотики затоплюють країну з М'янми — найбільшої у світі держави-виробника метамфетаміну — через Лаос.

Потім речовина продається у формі пігулок на вулицях за ціною близько 50 батів (52 гривні за курсом). У жовтні прем'єр-міністр Таїланду Прают Чан-Оча розпорядився заборонити наркотики після того, як колишній офіцер поліції, звільнений з поліції за зберігання метамфетаміну, вбив 37 людей під час стрілянини в дитячому садку. Серед жертв — понад 20 дітей.

Нагадаємо, торішнє дослідження показало, що риби й інші мешканці річок "підсіли" на метамфетамін у забруднених наркотиком водоймах.