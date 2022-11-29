Скрутили в подъезде и увезли: художника из Москвы насильно отправили в армию РФ (фото)

Художника Даниила Шершнева задержали сотрудники уголовного розыска в штатском. Друзья говорят, что парня доставят в воинскую часть в Твери, за него подписали все документы и прошли медкомиссию.

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Сотрудники уголовного розыска в штатском задержали 23-летнего московского художника Даниила Шершнева в подъезде его дома и привезли в военкомат. Об этом случае сообщило издание Astra со ссылкой на друзей художника.

Парня уже везут в Тверь, ему не дают связаться с близкими и предоставить справки о состоянии здоровья. На его высказывания о незаконности действий силовики пообещали скрутить и увезти силой, если он не пойдет сам, отметило издание.

"Когда мы приехали в военкомат по месту повестки, нам сказали, что Данька уже увезли в пункт распределения. В армию! Служить в железнодорожных войсках. На Угрешскую, в пункт распределения, маму не пустили, на любые наши вопросы о возможности связаться, разводили руками", — говорят его друзья.

[ + – ] Шершнев не состоял на воинском учете, военкомы сфальсифицировали все его документы

По их словам, за Шершнева уже подписали все документы и прошли медкомиссию. Девушка художника Екатерина в общении с изданием "Холод" подтвердила угрозы художнику физическим насилием.

Екатерина говорит, что Шершнев не состоял на воинском учете. Его удерживали несколько часов без связи на сборном пункте, а военкомы сфальсифицировали все документы.

"Об этом он успел сказать своей матери по телефону водителя, который вез его в воинскую часть в Тверской области", — заметила она.

Задержание в Москве художника Даниила Шершнева — мнения юристов

Юрист Анастасия Буракова называет произошедшее с московским художником незаконным задержанием. Если Шершев уклонялся от постановки на воинский учет, полиция могла привлечь его для установления местонахождения и даже доставки в военкомат. Отправлять его в армию силовики не имели право, отметила она.

"Все это, конечно, полный произвол. Мы будем бороться и обжаловать эти действия, но после отправки в войска помочь Данилу будет чрезвычайно сложно", — подчеркнул юрист Арсений Левинсон.

Если за Шершнева подписали все документы и отправили в войска, его формально признали военнослужащим. Во время всех формальных процедур по обжалованию незаконных действий полиции и военкомов парня будут держать на службе

"У Данила есть проблемы со здоровьем, язвенная болезнь. Мы начнем с того, что будем добиваться его госпитализации", — подытожил адвокат.

Напомним, что в Забайкальском крае РФ ограбили военного, который вернулся домой из Украины с ранением. Его привезли на кладбище и избили.

По данным Генштаба ВСУ, в России и на оккупированных территориях Украины готовятся к скрытой мобилизации. Она должна начаться с 10 декабря этого года.