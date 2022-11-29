Скрутили у під'їзді та відвезли: художника з Москви насильно відправили до армії РФ (фото)

Художника Данила Шершнєва затримали співробітники карного розшуку у цивільному. Друзі кажуть, що хлопця доставлять до військової частини у Твері, замість нього підписали всі документи та пройшли медкомісію.

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Співробітники карного розшуку у цивільному затримали 23-річного московського художника Данила Шершнєва у під'їзді його будинку та привезли до військкомату. Про цей випадок повідомило видання Astra з посиланням на друзів художника.

Хлопця вже везуть у Твер, йому не дають зв'язатися з близькими та надати довідки про стан здоров'я. На його висловлювання про незаконність дій силовики пообіцяли скрутити й забрати силою, якщо він не піде сам, зазначило видання.

"Коли ми приїхали до військкомату за місцем повістки, нам сказали, що Даньку вже відвезли до пункту розподілу. В армію! Служити у залізничних військах. На Угрешську, до пункту розподілу, маму не пустили, на будь-які наші питання про можливість зв'язатися, розводили руками", — кажуть його друзі.

[ + – ] Шершнєв не перебував на військовому обліку, військкоми підробили всі його документи

За їхніми словами, за Шершнєва вже підписали всі документи та пройшли медкомісію. Дівчина художника Катерина у спілкуванні з виданням "Холод" підтвердила погрози художнику фізичним насильством.

Катерина каже, що Шершнєв не перебував на військовому обліку. Його утримували кілька годин без зв'язку на пункті збору, а військкоми сфальшували всі документи.

"Про це він встиг сказати своїй матері телефоном водія, який віз його до військової частини у Тверській області", — зауважила вона.

Затримання у Москві художника Данила Шершнєва — думки юристів

Юристка Анастасія Буракова називає те, що сталося з московським художником, незаконним затриманням. Якщо Шершнєв ухилявся від ставання на військовий облік, поліція могла взяти його для встановлення місцеперебування та навіть доставлення до військкомату. Відправляти його до армії силовики не мали права, зазначила вона.

"Все це, звичайно, повне свавілля. Ми боротимемося й оскаржуватимемо ці дії, але після виряджання до військ допомогти Данилу буде надзвичайно складно", — підкреслив юрист Арсеній Левінсон.

Якщо за Шершнєва підписали всі документи та відправили до військ, його формально визнали військовослужбовцем. Під час усіх формальних процедур щодо оскарження незаконних дій поліції та військкомів хлопця триматимуть на службі

"У Данила є проблеми зі здоров'ям, виразкова хвороба. Ми почнемо з того, що добиватимемося його госпіталізації", — підсумував адвокат.

Нагадаємо, що у Забайкальському краї РФ пограбували військового, який повернувся додому з України з пораненням. Його привезли на цвинтар і побили.

За даними Генштабу ЗСУ, у Росії та на окупованих територіях України готуються до прихованої мобілізації. Вона має розпочатися з 10 грудня цього року.