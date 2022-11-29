Мигранты из Нигерии плыли на Канарские острова 11 дней на руле танкера (фото)

Мужчины прятались в узком пространстве между рулем и корпусом судна, их ноги свисали в полуметре от воды. В порту Лас-Пальмас их встретили спасатели, одного "безбилетника" в тяжелом состоянии положили в больницу.

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Трое нелегальных мигрантов из Нигерии прибыли на Канарские острова на судовом руле танкера. Об этом сообщило в Facebook поисково-спасательное агентство Испании Salvamento Maritimo.

"Днем 28 ноября спасли 3 безбилетных пассажиров, находившихся на руле корабля Alithini II. Судно вышло из Нигерии и остановилось в порту Лас-Пальмас", — заявила организация.

Мигрантов привезли в город и оказали медицинскую помощь, отметили спасатели.

Судно 17 ноября вышло из Лагоса, портового города на юго-западе Нигерии. Мигранты 11 дней прятались в узком пространстве между рулем и корпусом танкера, их ноги были в полуметре от воды, добавило испанское информагентство EFE.

[ + – ] В скором времени мужчин депортируют обратно в Нигерию

"Это место не приспособлено для размещения человека. Есть риск оказаться в открытом море, умереть от обезвоживания или переохлаждения", — сказала руководитель Координационного центра морских спасательных операций в Лас-Пальмасе София Эрнандес.

У мигрантов выявили симптомы обезвоживания и переохлаждения. El Diario отмечает, что один из трех безбилетников госпитализирован в тяжелом состоянии.

Источник издания в испанском правительстве говорит, что в скором времени мужчин депортируют обратно в Нигерию.

Полиция может позволить мигрантам остаться, если им грозит бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или если они относятся к уязвимым категориям, таким как просители убежища, несовершеннолетние или страдают серьезным заболеванием, сообщило издание El Pais.

Как часто мигранты попадают в Испанию на суднах?

Британская газета The Guardian пишет, что опасные путешествия мигрантов из Северной Африки на Канарские острова резко участились с конца 2019 года после ужесточения проверок на средиземноморских маршрутах.

В октябре 2020 года четыре человека спрятались за судовым рулем танкера из Лагоса и скрывались там в течение 10 дней, прежде чем их обнаружила полиция в Лас-Пальмасе.

[ + – ] Морская миграция на Канарские острова увеличилась на 51% в 2022 году

Морская миграция на Канарские острова увеличилась на 51% в первые 5 месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные испанской полиции.

"Тысячи людей ежегодно умирают в таких путешествиях. Они становятся все более опасными из-за использования ненадежных деревянных или надувных лодок", — заметили журналисты.

Напомним, что 14 ноября Великобритания и Франция подписали новое соглашение по противодействию нелегальной миграции через пролив Ла-Манш. Благодаря документу, количество патрулей увеличится на 40%.

В октябре этого года у греческого острова Лесбос в Эгейском море затонула лодка с мигрантами. Тогда погибли по меньшей мере 16 женщин.