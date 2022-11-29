Мігранти з Нігерії пливли на Канарські острови 11 днів на кермі танкера (фото)

Чоловіки ховалися у вузькому просторі між кермом та корпусом судна, їхні ноги звисали за пів метра від води. У порту Лас-Пальмас їх зустріли рятувальники, одного "безбілетника" у тяжкому стані поклали до лікарні.

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Троє нелегальних мігрантів із Нігерії прибули на Канарські острови на судновому кермі танкера. Про це повідомило у Facebook пошуково-рятувальне агентство Іспанії Salvamento Maritimo.

"Вдень, 28 листопада, врятували 3 безквиткових пасажирів, які перебували на кермі корабля Alithini II. Судно вийшло з Нігерії і зупинилося в порту Лас-Пальмас", — заявила організація.

Мігрантів привезли до міста та надали медичну допомогу, зазначили рятувальники.

Судно 17 листопада вийшло із Лагосу, портового міста на південному заході Нігерії. Мігранти 11 днів ховалися у вузькому просторі між кермом і корпусом танкера, їхні ноги були за пів метра від води, додало іспанське інформагентство EFE.

[ + – ] Незабаром чоловіків депортують назад до Нігерії

"Це місце не пристосоване для розміщення людини. Є ризик опинитися у відкритому морі, померти від зневоднення чи переохолодження", — сказала керівниця Координаційного центру морських рятувальних операцій у Лас-Пальмасі Софія Ернандес.

У мігрантів виявили симптоми зневоднення та переохолодження. El Diario зазначає, що одного з трьох мігрантів госпіталізовано у важкому стані.

Джерело видання в іспанському уряді каже, що незабаром чоловіків депортують до Нігерії.

Поліція може дозволити мігрантам залишитися, якщо їм загрожує нелюдське чи принижувальне гідність ставлення, або якщо вони належать до вразливих категорій, таких як прохачі притулку, неповнолітні або страждають на серйозне захворювання, повідомило видання El Pais.

Як часто мігранти потрапляють до Іспанії суднами?

Британська газета The Guardian пише, що небезпечні подорожі мігрантів з Північної Африки на Канарські острови різко почастішали з кінця 2019 після посилення перевірок на середземноморських маршрутах.

У жовтні 2020 року чотири людини сховалися за судновим кермом танкера з Лагоса і ховалися там протягом 10 днів, перш ніж їх виявила поліція у Лас-Пальмасі.

[ + – ] Морська міграція на Канарські острови збільшилася на 51% у 2022 році

Морська міграція на Канарські острови збільшилася на 51% у перші 5 місяців 2022 року, порівняно з аналогічним періодом минулого року, свідчать дані іспанської поліції.

"Тисячі людей щорічно помирають у таких подорожах. Вони стають все небезпечнішими через використання ненадійних дерев'яних або надувних човнів", — зауважили журналісти.

Нагадаємо, що 14 листопада Великобританія та Франція підписали нову угоду щодо протидії нелегальній міграції через протоку Ла-Манш. Завдяки документу кількість патрулів збільшиться на 40%.

У жовтні цього року біля грецького острова Лесбос в Егейському морі затонув човен із мігрантами. Тоді загинули щонайменше 16 жінок.