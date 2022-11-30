В Чехии предложили отключить тепло, воду и свет в домах российских дипломатов в Праге

Проект "Подарок для Путина" в ответ на российские удары по энергосистеме Украины предложил российским дипломатам в Чехии отведать их собственную пилюлю.

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Чешский проект "Подарок для Путина" опубликовал петицию, в которой предлагается отключить от энергоснабжения жилые дома в стране, находящиеся в собственности Российской Федерации. Как пишут журналисты Novinky.cz, этот жест стал бы неким ответом на систематическое разрушение украинской энергетической инфраструктуры российскими оккупантами.

Отмечается, что Россия, применив тактику уничтожения критической инфраструктуры, явно решила сломить Украину тьмой и морозом. Поэтому, основываясь на высшие моральные принципы, проект "Подарок для Путина" обратился с просьбой к соответствующим государственным и частным поставщикам "дать российским дипломатам в Праге попробовать их собственную пилюлю".

"Мы требуем, чтобы все здания, принадлежащие Российской Федерации, были отключены от газа, воды и электричества", — говорится в тексте петиции.

Авторы петиции подчеркнули, что ракетные удары по Украине оказывает катастрофическое и ежедневное воздействие на жизнь гражданского населения. Без электричества и воды остались не только квартиры, школы и детские сады, магазины и производственные предприятия, но и различные медучреждения.

В материале журналисты также выложили анкету с вопросом, согласились бы пользователи с тем, чтобы отключить электричество в российском посольстве в ответ на нападения России. На момент данной публикации 82,6% респондентов ответили положительно, 16,5% — отрицательно, и меньше одного процента не определились с ответом.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 29 ноября заявил о сложной ситуации в украинской энергосистеме. По его словам, все регионы страны заживлены, поэтому у государства есть возможность давать электроэнергию бытовым потребителям по 5-6 часов в сутки.

Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в связи с ракетными ударами оккупантов отметил, что российские вооруженные силы хотели нанести максимальный урон энергетической инфраструктуре Украины еще 10 октября. Однако им понадобилось еще 7 волн атак с использованием ракет из резерва, чтобы добиться какого-то результата