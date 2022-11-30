У Чехії запропонували відключити тепло, воду та світло у будинках російських дипломатів у Празі

Проєкт "Подарунок для Путіна" у відповідь на російські удари по енергосистемі України запропонував російським дипломатам у Чехії скуштувати їхню власну пігулку.

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Чеський проєкт "Подарунок для Путіна" опублікував петицію, в якій пропонується відключити від енергопостачання житлові будинки в країні, що є у власності Російської Федерації. Як пишуть журналісти Novinky.cz, цей жест став би якоюсь відповіддю на систематичну руйнацію української енергетичної інфраструктури російськими окупантами.

Зазначається, що Росія, застосувавши тактику знищення критичної інфраструктури, явно вирішила зламати Україну пітьмою та морозом. Тому, ґрунтуючись на вищі моральні принципи, проєкт "Подарунок для Путіна" звернувся з проханням до відповідних державних та приватних постачальників "дати російським дипломатам у Празі спробувати їхню власну пігулку".

"Ми вимагаємо, щоб усі будівлі, що належать Російській Федерації, були відключені від газу, води та електрики", — йдеться у тексті петиції.

Автори петиції наголосили, що ракетні удари по Україні мають катастрофічний та щоденний вплив на життя цивільного населення. Без електрики та води залишилися не лише квартири, школи та дитячі садки, магазини та виробничі підприємства, а й різні медустанови.

У матеріалі журналісти також виклали анкету з питанням, чи погодилися б користувачі з тим, щоб відключити електрику в російському посольстві у відповідь на напади Росії. На момент цієї публікації 82,6% респондентів відповіли позитивно, 16,5% — негативно, і менш як один відсоток не визначилися з відповіддю.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 29 листопада заявив про складну ситуацію в українській енергосистемі. За його словами, всі регіони країни загоєні, тому держава має можливість давати електроенергію побутовим споживачам по 5-6 годин на добу.

Глава "Укренерго" Володимир Кудрицький у зв'язку з ракетними ударами окупантів зазначив, що російські збройні сили хотіли завдати максимальної шкоди енергетичній інфраструктурі України ще 10 жовтня. Проте їм знадобилося ще 7 хвиль атак із використанням ракет із резерву, щоб добитися якогось результату