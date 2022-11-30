"Россия должна заплатить за свои чудовищные преступления": ЕС создаст специализированный суд

По словам председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, РФ и ее олигархи должны возместить Украине ущерб. Евросоюз заблокировал 300 млрд евро Центробанка и 19 млрд евро на счетах бизнесменов.

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В Евросоюзе намерены создать специализированный суд для расследования и привлечения к ответственности виновных в преступлениях, совершенных Россией в Украине. Об этом в среду, 30 ноября, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает CNN.

"Россия должна заплатить за свои чудовищные преступления, в том числе и за преступление агрессии в отношении суверенного государства. Поэтому мы предлагаем создать специализированный суд при поддержке ООН, чтобы расследовать преступление агрессии РФ и преследовать виновных в судебном порядке", — заявила фон дер Ляйен.

По ее словам, к этой работе будет привлечено международное сообщество, т.к. нужна максимальная поддержка для этого специализированного суда, пояснила председатель Еврокомиссии.

Россия и ее олигархи должны заплатить

В ЕС также собираются взыскать с РФ финансовую компенсацию за многочисленные разрушения. По словам Фон дер Ляйен, у ЕС есть механизмы, чтобы заставить Россию заплатить.

Ущерб, который был нанесен Украине, оценивается в 600 млрд евро.

"Россия и ее олигархи должны возместить Украине ущерб и покрыть расходы, связанные с восстановлением страны", — пояснила глава Еврокомиссии.

Евросоюз заблокировал 300 млрд евро из резервов российского Центробанка, а также 19 млрд евро, принадлежащих российским олигархам.

В ближайшее время ЕС совместно с партнерами может создать структуру для управления этими средствами и последующих инвестиций. Затем вырученный от инвестиций доход может быть потрачен на Украину. А когда санкции с России снимут, из этих средств руководству страны придется выплатить полную компенсацию на нанесенный Украине ущерб.

"Мы будем работать над международным соглашением с нашими партнерами, чтобы сделать это возможным. И вместе мы найдем законные способы добиться этого", — сказала она.

Чудовищные преступления России не останутся безнаказанными, пояснила представительница ЕС.

Напомним, что российские войска наносят удары "свежими" ракетами, только что сошедшими с конвейера. Об этом сообщает украинская разведка.

Ранее Фокус разбирался в том, что означают 100 000 потерь ВСУ. По данным Генштаба, сведения о потерях засекречены, поскольку это чувствительная информация. В Еврокомиссии объяснили, что допустили ошибку — речь потерях в целом.