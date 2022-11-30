"Росія має заплатити за свої жахливі злочини": ЄС створить спеціалізований суд

За словами голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, РФ та її олігархи мають відшкодувати Україні збитки. Євросоюз заблокував 300 млрд євро Центробанку та 19 млрд євро на рахунках бізнесменів.

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У Євросоюзі мають намір створити спеціалізований суд для розслідування і притягнення до відповідальності винних у злочинах, вчинених Росією в Україні. Про це в середу, 30 листопада, заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає CNN.

"Росія має заплатити за свої жахливі злочини, зокрема й за злочин агресії щодо суверенної держави. Тому ми пропонуємо створити спеціалізований суд за підтримки ООН, щоб розслідувати злочин агресії РФ і переслідувати винних у судовому порядку", — заявила фон дер Ляєн.

За її словами, до цієї роботи буде залучено міжнародне співтовариство. потрібна максимальна підтримка цього спеціалізованого суду, пояснила голова Єврокомісії.

Росія та її олігархи мають заплатити

У ЄС також мають намір стягнути з РФ фінансову компенсацію за численні руйнування. За словами Фон дер Ляєн, ЄС має механізми, щоб змусити Росію заплатити.

Збитки, завдані Україні, оцінюються в 600 млрд євро.

"Росія та її олігархи мають відшкодувати Україні збитки та покрити витрати, пов'язані з відновленням країни", — пояснила глава Єврокомісії.

Євросоюз заблокував 300 млрд євро з резервів російського Центробанку, а також 19 млрд євро, які належать російським олігархам.

Найближчим часом ЄС спільно з партнерами може створити структуру для управління цими коштами та подальшими інвестиціями. Відтак виручений від інвестицій дохід може бути витрачений на Україну. А коли санкції з Росії знімуть, з цих коштів керівництву країни доведеться виплатити повну компенсацію на завдану Україні шкоду.

"Ми працюватимемо над міжнародною угодою з нашими партнерами, щоб зробити це можливим. І разом ми знайдемо законні способи досягти цього", — сказала вона.

Жахливі злочини Росії не залишаться безкарними, пояснила представниця ЄС.

Нагадаємо, що російські війська завдають ударів "свіжими" ракетами, які щойно зійшли з конвеєра. Про це повідомляє українська розвідка.

Раніше Фокус розбирався в тому, що означають 100 000 втрат ЗСУ. За даними Генштабу, відомості про втрати засекречено, оскільки це чутлива інформація. У Єврокомісії пояснили, що припустилися помилки — йдеться про втрати загалом.