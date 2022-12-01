"Новая форма террора": посольства Украины получили письма с прямыми угрозами, — Кулеба

По словам главы МИД, необходимо проследить всю сеть агентов. Между случаями со взрывчаткой в конвертах и угрозами прямая связь — ведется масштабная кампания против Украины.

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Министр иностранных дела Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в черверг, 1 декабря, и накануне в два зарубежных посольства Украины пришли письма с конкретными угрозами. По словам министра, проводится целенаправленная масштабная кампании в отношении Украины за рубежом. Об этом сообщает "Укринформ".

Министр объяснил, что имели место и другие тревожные события, помимо самодельных взрывных устройств, которые неизвестные лица прислали в посольство Украины в Мадриде, испанский Спутниковый центр, сотрудничающий с ВСУ и офис оружейной компании Instalaza в Сарагосе, чьи гранатометы помогли ВСУ защитить Киев.

По словам Кулебы, речь идет "об очень конкретных угрозах", а в скором времени последует подробный официальный комментарий произошедшего.

"Это однозначно новая форма террора. Мы совместно с испанскими властями очень активно работаем над тем, чтобы установить, кто за этим стоит", — отметил министр.

Он также сообщил, что уже есть предварительные догадки относительно того, откуда идут эти угрозы и кто рассылает посылки со взрывчаткой в Испании.

По словам Кулебы, необходимо проследить всю сеть агентов и людей, участвующих в этой кампании. Министр считает, что между этими случаями есть связь и ведется масштабная кампания против Украины.

Напомним, что в Испании посылку со взрывчаткой прислали также в посольство США. Во всех случаях со взрывчаткой был один и тот же обратный адрес, который писали одной и той же ручкой.

Ранее Фокус сообщал, что посылки со взрывчаткой в Сарагосе и Мадриде напоминают почерк экстремистской группировки баскских сепаратистов ЭТА. Такое допущение сделали испанские журналисты из El Periodico после бомбы в конверте, который получила испанская компания, передавшая Украине ПТРК еще до начала масштабного вторжения в Украину.