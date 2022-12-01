"Нова форма терору": посольства України отримали листи із прямими погрозами, — Кулеба

За словами глави МЗС, необхідно простежити усю мережу агентів. Між випадками з вибухівкою у конвертах та погрозами прямий зв'язок — ведеться масштабна кампанія проти України.

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що у четвер, 1 грудня, і напередодні до двох закордонних посольств України прийшли листи з конкретними погрозами. За словами міністра, проводиться цілеспрямована масштабна кампанія щодо України за кордоном. Про це повідомляє "Укрінформ".

Міністр пояснив, що були й інші тривожні події, окрім саморобних вибухових пристроїв, які невідомі особи надіслали до посольства України в Мадриді, іспанський Супутниковий центр, який співпрацює з ЗСУ та офіс збройової компанії Instalaza у Сарагосі, чиї гранатомети допомогли ЗСУ захистити Київ.

За словами Кулеби, йдеться "про дуже конкретні погрози", а незабаром буде докладний офіційний коментар події.

"Це однозначно нова форма терору. Ми спільно з іспанською владою дуже активно працюємо над тим, щоб встановити, хто за цим стоїть", — зазначив міністр.

Він також повідомив, що вже є попередні здогади щодо того, звідки йдуть ці погрози й хто надсилає посилки з вибухівкою в Іспанії.

За словами Кулеби, необхідно простежити всю мережу агентів та людей, які беруть участь у цій кампанії. Міністр вважає, що між цими випадками є зв'язок та ведеться масштабна кампанія проти України.

Нагадаємо, що в Іспанії посилку з вибухівкою надіслали також до посольства США. У всіх випадках з вибухівкою була одна і та ж зворотна адреса, яку писали однією і тією ж ручкою.

Раніше Фокус повідомляв, що посилки з вибухівкою у Сарагосі та Мадриді нагадують почерк екстремістського угруповання баскських сепаратистів ЕТА. Таке припущення зробили іспанські журналісти з El Periodico після бомби в конверті, який одержала іспанська компанія, яка передала Україні ПТРК ще до початку масштабного вторгнення в Україну.