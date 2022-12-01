Протесты в Китае из-за COVID-19: митингующие подожгли карантинный лагерь, — СМИ (видео)

Пожар, по данным соцсетей, произошел в изоляционном лагере, куда помещали граждан с подозрением на заражение коронавирусом.

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В китайском городском округе Ланьчжоу протестующие подожгли один из карантинных лагерей. Видеоролик опубликовал один из пользователей Reddit.

Автор в своей публикации не уточняет, когда именно протестующие подожгли карантинный лагерь в округе Ланьчжоу.

"Изоляционный лагерь COVID-19 в Ланьчжоу, Китай, подожжен… Си Цзиньпин недавно сказал, чтобы не связывались с китайцами, иначе это плохо кончится", — потроллил пользователь председателя Поднебесной, против которого сыграла его же фраза.

Подобный видеоролик с горящим карантинным лагерем в Ланьчжоу опубликовал в Twitter верифицированный пользователь с 36 тысячами подписчиков — главный редактор консервной медиа-платформы El American Бэн Кью. По его словам, пожар в здании произошел на фоне масштабных акций, в ходе которых местные жители требуют ослабить ограничения из-за COVID-19 и отправить в отставку председателя КНР Си Цзиньпина.

"Никто не приветствует это насилие, но какие еще варианты есть у китайских диссидентов против этого тиранического коммунистического режима?", — прокомментировал пользователь поджог карантинного лагеря в Ланьчжоу.

На видеоролике также можно увидеть, что на месте происшествия работали спасательные бригады, которые пытались ликвидировать возгорание.

Стоит отметить, что на момент публикации материала власти Поднебесной официально не комментировали информацию о пожаре в изоляционном лагере.

[ + – ] Протестующие подожгли карантинный лагерь в Китае

Напомним, что неделю назад в Китае вспыхнули протесты после ужесточения карантинных ограничений на фоне новой вспышки COVID-19. Поводом для масштабных акций также стала смерть 10 человек, которые из-за изоляции не смогли спастись от пожара.

Масштабные протесты проходят сразу в нескольких крупных городах Китая, а властям пришлось перебросить дополнительную бронетехнику в Шанхай и Ухань для подавления митингов. Участники акций также начали требовать отставки председателя КНР Си Цзиньпина.