Протести у Китаї через COVID-19: мітингувальники підпалили карантинний табір, — ЗМІ (відео)

Пожежа, за даними соцмереж, сталася в ізоляційному таборі, куди поміщали громадян із підозрою на зараження коронавірусом.

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У китайському міському окрузі Ланьчжоу протестувальники підпалили один із карантинних таборів. Відеоролик опублікував один із користувачів Reddit.

Автор у своїй публікації не уточнює, коли саме протестувальники підпалили карантинний табір в окрузі Ланьчжоу.

"Ізоляційний табір COVID-19 у Ланьчжоу, Китай, підпалений… Сі Цзіньпін нещодавно сказав, щоб не зв'язувалися з китайцями, інакше це погано скінчиться", — сказав користувач цитату голови Піднебесної, проти якого зіграла його ж фраза.

Подібний відеоролик з карантинним табором, що горить, у Ланьчжоу опублікував у Twitter верифікований користувач з 36 тисячами читачів — головний редактор консервної медіаплатформи El American Бен Кью. За його словами, пожежа в будівлі сталася на тлі масштабних акцій, під час яких місцеві жителі вимагають послабити обмеження через COVID-19 та відправити у відставку голову КНР Сі Цзіньпіна.

"Ніхто не вітає це насильство, але які ще варіанти мають китайські дисиденти проти цього тиранічного комуністичного режиму?" — прокоментував користувач підпал карантинного табору в Ланьчжоу.

На відеоролику також можна побачити, що на місці події працювали рятувальні бригади, які намагалися ліквідувати займання.

Варто зазначити, що на момент публікації матеріалу влада Піднебесної офіційно не коментувала інформацію про пожежу в ізоляційному таборі.

[ + – ] Протестувальники підпалили карантинний табір у Китаї

Нагадаємо, що тиждень тому в Китаї спалахнули протести після посилення карантинних обмежень на тлі нового спалаху COVID-19. Приводом для масштабних акцій стала смерть 10 людей, які через ізоляцію не змогли врятуватися від пожежі.

Масштабні протести відбуваються одразу в кількох великих містах Китаю, а владі довелося перекинути додаткову бронетехніку до Шанхаю та Ухань для придушення мітингів. Учасники акцій також почали вимагати відставки голови КНР Сі Цзіньпіна.