Бомба и Пистолет: в КНДР родителей заставляют менять имена детей на "идеологические"

По словам местных жителей, которые поговорили с журналистами на правах анонимности, несогласным с такой политикой родителям грозят штрафы.

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В КНДР родителей все чаще заставляют менять имена своим детям на "идеологически правильные". Об этом сообщает Radio Free Asia.

"Жители жалуются, что власти вынуждают людей менять имена в соответствии со стандартами, требуемыми государством", — сообщил Корейской службе RFA на условиях анонимности житель северо-восточной провинции Северный Хамген.

По его словам, начиная с прошлого месяца на сходе жителей постоянно выносятся уведомления об исправлении всех фамилий без конечных согласных. Люди с именами, в которых нет конечной согласной, должны до конца года добавить к своему имени политический смысл, чтобы соответствовать революционным стандартам.

А по словам жителя северной провинции Рянган, правительство пригрозило оштрафовать любого, кто не использует имена, имеющие политическое значение.

"Приказ судебной власти о немедленной смене антисоциалистических фамилий подчеркивался на каждом собрании жителей с октября", — сказал он.

Как вариант, гражданам предлагают называть своих детей Чунг Сим (верность), Чонг Иль (пистолет), Пок Иль (бомба) или Уй Сонг (спутник).

Напомним, ранее Минюст назвал самые редкие детские имена в Украине. Наши граждане предпочитали называть детей Спартаками и Золушками.

Также Фокус писал о 50 запрещенных именах со всего мира. К примеру, в Дании есть список из 7000 детских имен. Если выбранное имя не входит в этот перечень, родителям придется просить разрешение на то, чтобы использовать свой вариант.