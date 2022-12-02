Бомба та Пістолет: у КНДР батьків змушують міняти імена дітей на "ідеологічні"

За словами місцевих жителів, які поговорили із журналістами на правах анонімності, незгодним із такою політикою батькам погрожують штрафи.

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У КНДР батьків дедалі частіше змушують міняти імена своїм дітям на "ідеологічно правильні". Про це повідомляє Radio Free Asia.

"Жителі скаржаться, що влада змушує людей змінювати імена відповідно до стандартів, які вимагає держава", — повідомив Корейській службі RFA на умовах анонімності житель північно-східної провінції Північний Хамген.

За його словами, починаючи з минулого місяця на сході мешканців постійно виносяться повідомлення про виправлення всіх прізвищ без кінцевих приголосних. Люди з іменами, у яких немає кінцевої голосної, мають до кінця року додати до свого імені політичний сенс, щоб відповідати революційним стандартам.

А за словами жителя північної провінції Рянган, уряд пригрозив оштрафувати будь-кого, хто не використовує імена, які мають політичне значення.

"Наказ судової влади про негайну зміну антисоціалістичних прізвищ наголошувався на кожних зборах мешканців із жовтня", — сказав він.

Як варіант, громадянам пропонують називати своїх дітей Чунг Сім (вірність), Чонг Іль (пістолет), Пок Іль (бомба) або Уй Сонг (супутник).

Нагадаємо, раніше Мін'юст назвав найрідкісніші дитячі імена в Україні. Наші громадяни надавали перевагу таким дитячим іменам Спартаками та Попелюшками.

Також Фокус писав про 50 заборонених імен з усього світу. Наприклад, у Данії є список із 7 000 дитячих імен. Якщо вибране ім'я не входить до цього переліку, батькам доведеться просити дозвіл використовувати свій варіант.