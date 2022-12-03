Туристы съехались на редкое извержение вулкана и рискуют оказаться в ловушке (видео)

Поток лавы движется к трассе, соединяющий восточную и западную части острова. Если он хлынет на дорогу, то люди не смогут попасть в больницу

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Извержение вулкана Мауна-Лоа на Гавайях привлекло множество туристов, но вскоре может заблокировать главную дорогу. Подробности происшествия сообщает сайт Sky News.

В воскресенье, 27 ноября, началось первое за 38 лет извержение вулкана Мауна-Лоа. Поначалу оно было довольно слабым, и множество людей прибыли в город Хило, чтобы посмотреть на красивые потоки лавы. Однако спустя несколько дней расплавленная порода хлынула на главную дорогу, которая соединяет западное и восточное побережья острова Гавайи.

Ученые Геологической службы США заявили, что в пятницу медленный поток лавы протекал примерно в 4,3 км от трассы. На следующей неделе она может перерезать проезжую часть, вынудив водителей искать альтернативные маршруты в северной и южной части Гавайев, увеличивая время пути на несколько часов. С таким же успехом лава может изменить курс и не задеть проезжую часть.

Тем не менее, местные политики направили президенту Джо Байдену письмо с требованием предоставить "немедленную помощь" для обеспечения безопасности островных общин, если раскаленная магма перекроет шоссе. По словам демократов Эда Кейса и Кайалии Кахеле, инцидент может отразиться на работе экстренных служб, ведь одна из главных больниц находится на восточной части острова.

Тем временем, туристы забили дорогу, пытаясь полюбоваться яркими ручьями, стекающими с горы. Люди заняли практически все отели в окрестностях и арендовали вертолеты для обзора с воздуха. Полиция Гавайев сообщила, что в результате нескольких несчастных случаев произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого два человека были госпитализированы с легкими травмами.

[ + – ] Дорога на Гавайях Фото: Sky News

Геологи из Гавайской вулканической обсерватории заявили, что если Мауна-Лоа будет следовать историческим закономерностям, ожидается, что извержение будет продолжаться в течение одной-двух недель. Департамент транспорта штата предпринял шаги по устранению потенциальных препятствий для движения на северном прибрежном маршруте, вновь открыв полосу движения через мост Нануэ, которая была закрыта на ремонт.

Ранее писали, что извержение вулкана Мауна-Лоа на Гавайях угрожает жителям ближайших поселков. Власти закрыли проезд к национальному парку и открыли убежища для людей. В Центре наблюдения за вулканами отметили, что примерно в половине случаев лава не покидает вершину Мауна-Лоа, но сейчас не тот случай.

Недавно ученые показали, как извержение Мауна-Лоа выглядит из космоса. На спутниковых снимках можно заметить огромный шлейф лавы, который сопровождается выбросами пепла и токсичных газов.