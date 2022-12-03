Туристи з'їхалися на рідкісне виверження вулкана і ризикують опинитись у пастці (відео)

Потік лави рухається до траси, що сполучає східну та західну частини острова. Якщо він хлине на дорогу, то люди не зможуть потрапити до лікарні

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Виверження вулкана Мауна-Лоа на Гаваях привабило багато туристів, але незабаром може заблокувати головну дорогу. Подробиці події повідомляє сайт Sky News.

У неділю, 27 листопада, розпочалося перше за 38 років виверження вулкана Мауна-Лоа. Спочатку воно було досить слабким, і багато людей прибули до міста Хило, щоб подивитися на гарні потоки лави. Однак через кілька днів розплавлена порода ринула на головну дорогу, яка сполучає західне та східне узбережжя острова Гаваї.

Вчені Геологічної служби США заявили, що у п'ятницю повільний потік лави протікав приблизно за 4,3 км від траси. Наступного тижня вона може перерізати проїжджу частину, змусивши водіїв шукати альтернативні маршрути у північній та південній частині Гаваїв, збільшуючи час на кілька годин. З таким самим успіхом лава може змінити курс і не зачепити проїжджу частину.

Пороте місцеві політики направили президенту Джо Байдену листа з вимогою надати "негайну допомогу" для забезпечення безпеки острівних громад, якщо розпечена магма перекриє шосе. За словами демократів Еда Кейса та Каялії Кахеле, інцидент може вплинути на роботу екстрених служб, адже одна з головних лікарень знаходиться на східній частині острова.

Тим часом туристи забили дорогу, намагаючись помилуватися яскравими струмками, що стікають з гори. Люди зайняли практично всі готелі на околицях і орендували гелікоптери для огляду з повітря. Поліція Гавай повідомила, що внаслідок кількох нещасних випадків сталося зіткнення двох автомобілів, внаслідок якого двоє людей було госпіталізовано з легкими травмами.

[ + – ] Дорога на Гаваях Фото: ugur-sahin

Геологи з Гавайської вулканічної обсерваторії заявили, що якщо Мауна-Лоа слідуватиме історичним закономірностям, очікується, що виверження триватиме протягом одного-двох тижнів. Департамент транспорту штату зробив кроки щодо усунення потенційних перешкод для руху на північному прибережному маршруті, знову відкривши смугу руху через міст Нануе, яка була закрита на ремонт.

Раніше писали, що виверження вулкана Мауна-Лоа на Гаваях загрожує мешканцям найближчих селищ. Влада закрила проїзд до національного парку і відкрила притулки для людей. У Центрі спостереження за вулканами зазначили, що приблизно у половині випадків лава не залишає вершину Мауна-Лоа, але зараз не той випадок.

Нещодавно вчені показали, як виверження Мауна-Лоа виглядає з космосу. На супутникових знімках можна побачити величезний шлейф лави, який супроводжується викидами попелу та токсичних газів.