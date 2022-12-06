Минус 8,6 млн рублей: в Чите к новому году установили ледяные фигуры солдат РФ (фото)

Местную площадь Ленина также "украсили" пластиковыми военными, таких фигур будет 24. Все это российские чиновники называют "празднованием в рамках патриотической концепции".

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В российском городе Чита, что в Забайкальском крае, местные власти решили украсить центральную площадь Ленина в "патриотическом стиле". На месте начали вырезать ледяные фигуры российских солдат, а также установили пластиковые фигуры военных. Об этом пишет российское издание ZabNews.

Сообщается, что две фигуры стоят рядом с маленькими горками, остальные около фонтана. Из них три уже полностью готовы.

Власти Читы заявили, что всего на площади будет 24 фигуры с изображением российских военных: 12 ледяных и 12 пластиковых. Их устанавливают по концепции "Вместе V Новый год". Такую идею озвучила министр культуры Забайкальского края Ирина Левкович. "Украшения" обошлись городу в 8,6 млн рублей.

Кроме того, в военной стилистике оформлены и ледяные горки.

Вслед за солдатами на площади местные власти решили поставить "снеговика-патриота" возле местной филармонии. Фигуру изобразили с флагом России, который ночью будет подсвечивать гирлянда.

Напомним, 28 ноября мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице установят новогоднюю елку. Он отметил, что установка новогоднего дерева будет производиться не за государственные деньги, а за счет бизнеса, который согласился помочь городу.

Ранее, 18 ноября в КГГА сообщили, что решение об украшении праздничного дерева примут после консультаций с военными. Чиновники отметили, что город откажется от ярмарок и концертов в этом году.