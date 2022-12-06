Мінус 8,6 млн рублів: у Читі до нового року встановили крижані фігури солдатів РФ (фото)

Місцеву площу Леніна також "прикрасили" пластиковими військовими, таких фігур буде 24. Усе це російські чиновники називають "святкуванням у межах патріотичної концепції".

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У російському місті Чита, що в Забайкальському краї, місцева влада вирішила прикрасити центральну площу Леніна в "патріотичному стилі". На місці почали вирізати крижані фігури російських солдат, а також встановили пластикові фігури військових. Про це пише російське видання ZabNews.

Повідомляється, що дві фігури стоять поряд із маленькими гірками, решта біля фонтану. Із них три вже повністю готові.

Влада Чити заявила, що всього на площі буде 24 фігури із зображенням російських військових: 12 крижаних і 12 пластикових. Їх встановлюють за концепцією "Разом V Новий рік". Таку ідею озвучила міністриня культури Забайкальського краю Ірина Левкович. "Прикраси" коштували місту 8,6 млн рублів.

Крім того, у військовій стилістиці оформлені й крижані гірки.

Слідом за солдатами на площі місцева влада вирішила поставити "сніговика-патріота" біля місцевої філармонії. Фігуру зобразили з прапором Росії, який уночі підсвічуватиме гірлянда.

Нагадаємо, 28 листопада мер Києва Віталій Кличко заявив, що в столиці встановлять новорічну ялинку. Він зазначив, що встановлення новорічного дерева проводитиметься не за державні гроші, а за рахунок бізнесу, який погодився допомогти місту.

Раніше, 18 листопада, у КМДА повідомили, що рішення про прикрасу святкового дерева ухвалять після консультацій з військовими. Чиновники зазначили, що місто відмовиться від ярмарків і концертів цього року.