Президента Перу отстранили от власти и задержали: он попытался распустить Конгресс (видео)

Парламент Перу проголосовал за импичмент главы государства Педро Кастильо. Полиция задержала его по делу о злоупотреблении властью.

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Конгресс Перу проголосовал за отставку президента Педро Кастильо в ходе судебного разбирательства по делу об импичменте. Это произошло спустя несколько часов после того, как глава государства заявил, что распустит парламент своим указом. Полиция Перу сообщил о задержании Кастильо. Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным СМИ, игнорируя попытку Кастильо распустить Конгресс, депутаты продолжили слушания по импичменту, набрав 101 голос за отстранение его от должности. Шестеро выступили против, 10 воздержались. Парламент призвал вице-президента Дину Болуарте к вступлению в должность.

Кастильо, вероятно, теряет контроль над властью, так как союзники покидает его, а Кабмин, Вооруженные силы, полиция и посол США раскритиковали решение главы государства о роспуске Конгресса в обход закона, говорится в публикации.

После голосования Конгресса Кастильо был задержан полицией, говорится в твите правоохранительного ведомства. Его обвиняют в мятеже и злоупотреблении полномочиями, говорится в заявлении.

Журналисты отметили, что в Перу и раньше были масштабные противостояния между президентом и Конгрессом. В частности, бывший глава государства Мартин Вискарра распустил Конгресс, а в 2020 году ему был объявлен импичмент. А 30 лет назад экс-лидер Перу Альберто Фухимори, на данный момент находящийся в тюрьме за нарушения прав человека и коррупцию, также объявил о роспуске Конгресса.

В ноябре тысячи людей в Перу вышли на улицы с требованием отставки Педро Кастильо на фоне расследования его причастности к коррупции. Глава государства тогда назвал протестующих "реакционерами" и "врагами народа".

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