Президента Перу усунули від влади та затримали: він спробував розпустити Конгрес (відео)

Парламент Перу проголосував за імпічмент глави держави Педро Кастільйо. Поліція затримала його у справі про зловживання владою.

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Конгрес Перу проголосував за відставку президента Педро Кастільйо під час судового розгляду в справі про імпічмент. Це сталося за кілька годин після того, як глава держави заявив, що розпустить парламент своїм указом. Поліція Перу повідомила про затримання Кастільйо. Про це повідомляє агентство Reuters.

За даними ЗМІ, ігноруючи спробу Кастільйо розпустити Конгрес, депутати продовжили слухання з імпічменту, набравши 101 голос за усунення його з посади. Шестеро виступили проти, 10 утрималися. Парламент закликав віцепрезидентку Діну Болуарте до вступу на посаду.

Кастільйо, ймовірно, втрачає контроль над владою, оскільки союзники залишають його, а Кабмін, Збройні сили, поліція і посол США розкритикували рішення глави держави про розпуск Конгресу в обхід закону, йдеться в публікації.

Після голосування Конгресу Кастільйо був затриманий поліцією, йдеться у твіті правоохоронного відомства. Його звинувачують у заколоті та зловживанні повноваженнями, йдеться у заяві.

Журналісти зазначили, що в Перу й раніше були масштабні протистояння між президентом і Конгресом. Зокрема, колишній глава держави Мартін Віскарра розпустив Конгрес, а в 2020 році йому було оголошено імпічмент. А 30 років тому екслідер Перу Альберто Фухіморі, який наразі перебуває у в'язниці за порушення прав людини та корупцію, також оголосив про розпуск Конгресу.

У листопаді тисячі людей у Перу вийшли на вулиці з вимогою відставки Педро Кастільйо на тлі розслідування його причетності до корупції. Глава держави тоді назвав протестувальників "реакціонерами" та "ворогами народу".

Раніше ми писали про те, як у Німеччині правоохоронці заарештували 25 підозрюваних, які за версією слідства планували державний переворот в ФРН.