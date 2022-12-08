"Так велит закон": суд РФ обязал жителя Мурманска финансировать ВСУ (фото)

Согласно российскому законодательству, бывший военнослужащий вынужден выплачивать штраф в пользу воинской части под Винницей.

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Житель российского города Мурманска, ранее служивший в армии СССР на территории Украины обратился в суд, чтобы прекратить исполнительное производство, согласно которому он должен выплатить ВСУ штраф. Однако в ведомстве ему отказали, пишет издание "Север Пост".

После распада СССР мужчина решил дослужить до пенсии в армии независимой Украины. В начале нулевых годов его оштрафовали за допущение кражи нефтепродуктов из воинской части в Винницкой области на 674 242 рубля. Данную сумму бывший военный выплачивал до недавнего времени.

Мурманский суд одобрил решение о выплате штрафа украинской воинской части, ссылаясь на конвенцию о "Правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам", принятой в 1997 в Минске странами СНГ.

В источнике отмечают, что в 2019 году деньги по каким-то причинам стали не доходить до Украины и оседать в банке на счету для невостребованных сумм. При этом в суде отказались закрывать исполнительное производство.

В 2022 году житель Мурманска нанял адвоката Яну Котловскую, чтобы снова призвать суд прекратить производство. Истец также потребовал вернуть ему уже выплаченные 175 тысяч рублей, аргументируя это тем, что он финансирует Вооруженные силы Украины.

По словам Яны Котловской, в суде отказали мужчине, напомнив о Минской конвенции. Представители банка, в котором оседали выплаты, присоединились к позиции суда.

[ + – ] В суде РФ сослались на Минсую конвенцию

Адвокат отметила, что российский закон о борьбе с экстремизмом и терроризмом не распространяется на данную ситуацию. В РФ нет официальных документов, согласно которым ВСУ являются террористами.

"То есть, теоретически, мурманчанин финансирует ВСУ, но, как его успокоили в суде, состава преступления в его действиях нет, поскольку так поступать ему велит закон", — заключила Котловская.

Напомним, что суд оккупированного Севастополя намерен признать одно из предприятий Черноморского флота РФ банкротом. Соответствующий иск подал кредитор Игорь Найденов.

Фокус также писал о том, что российский суд конфисковал шесть квартир в Москве, которые принадлежат старшей дочери первого президента Узбекистана Гульнаре Каримовой.