"Так велить закон": суд РФ зобов'язав мешканця Мурманська фінансувати ЗСУ (фото)

Згідно з російським законодавством, колишній військовослужбовець змушений сплачувати штраф на користь військової частини під Вінницею.

Related video

Житель російського міста Мурманська, який раніше служив в армії СРСР на території України, звернувся до суду, щоб припинити виконавче провадження, згідно з яким він має виплатити ЗСУ штраф. Однак у відомстві йому відмовили, пише видання "Північ Пост".

Після розпаду СРСР чоловік вирішив дослужити до пенсії в армії незалежної України. На початку нульових років його оштрафували за допущення крадіжки нафтопродуктів із військової частини у Вінницькій області на 674 242 рублі. Цю суму колишній військовий виплачував донедавна.

Мурманський суд схвалив рішення про виплату штрафу українській військовій частині, посилаючись на конвенцію про "Правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах", прийняту 1997 року в Мінську країнами СНД.

У джерелі зазначають, що у 2019 році гроші з якихось причин стали не доходити до України та осідати у банку на рахунку для незатребуваних сум. При цьому у суді відмовилися закривати виконавче провадження.

2022 року житель Мурманська найняв адвоката Яну Котловську, щоб знову закликати суд припинити провадження. Позивач також вимагає повернути йому вже виплачені 175 тисяч рублів, аргументуючи це тим, що він фінансує Збройні сили України.

За словами Яни Котловської, у суді відмовили чоловікові, нагадавши про Мінську конвенцію. Представники банку, де осідали виплати, приєдналися до позиції суду.

[ + – ] У суді РФ послалися на Мінську конвенцію

Адвокат зазначила, що російський закон про боротьбу з екстремізмом та тероризмом не поширюється на цю ситуацію. У РФ немає офіційних документів, згідно з якими ЗСУ є терористами.

"Тобто теоретично мурманець фінансує ЗСУ, але, як його заспокоїли в суді, складу злочину в його діях немає, оскільки так чинити йому велить закон", — сказала Котловська.

Нагадаємо, що суд окупованого Севастополя має намір визнати одне із підприємств Чорноморського флоту РФ банкрутом. Відповідний позов подав кредитор Ігор Найдьонов.

Фоку також писав про те, що російський суд конфіскував шість квартир у Москві, які належать старшій дочці першого президента Узбекистану Гульнарі Каримової.