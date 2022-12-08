В Южной Корее приняли закон. который позволит всем жителям помолодеть на год

В стране приняли закон, согласно которому отсчет возраста человека начинается с момента его появления на свет, а не с 12 месяцев, как это было раньше.

Related video

Южная Корея приняла закон об отказе от традиционного метода подсчета возраста. Об этом сообщает NDTV.

До этого момента в Южной Корее считалось, что на момент появления на свет ребенку уже исполнился год. Несколько веков подряд эту традицию чтили не только в семейной повседневной жизни, но и пользовались такой системой исчисления возраста в официальных документах.

В результате жители Южной Кореи де-факто были старше своего биологического возраста на год.

Однако избранный президент страны Юн Сок Ель настаивал на отмене этого многовекового метода подсчета возраста еще весной.

"Разные расчеты возраста привели к постоянной путанице и ненужным социальным и экономическим издержкам", — сказал Юн Сок Ель.

Заметим, что жители Южной Кореи очень серьезно относятся к проблеме возраста. Для них узнать, сколько лет человеку исполнилось важнее, чем спросить имя собеседника. Ведь от биологического возраста зависит форма обращения к человеку.

Принятый в четверг, 8 декабря закон, позволит Южной Корее привести свое летоисчисление до общего знаменателя с международной системой исчисления возраста.

Напомним, в Северной Корее родителей заставляют менять имена детей на "идеологические". По словам местных жителей, которые поговорили с журналистами на правах анонимности, несогласным с такой политикой родителям грозят штрафы.

Также Фокус писал, что в Северной Корее запретили носить синие джинсы и мыться в душе без разрешения. Кореянка, имя которой не называется, рассказала, что гражданам КНДР требуется специальное разрешение, чтобы заводить животных и принимать горячий душ.