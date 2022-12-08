У Південній Кореї ухвалили закон, який дозволить усім жителям помолодшати на рік

У країні ухвалили закон, згідно з яким відлік віку людини починається з моменту її появи на світ, а не з 12 місяців, як це було раніше.

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Південна Корея ухвалила закон про відмову від традиційного методу підрахунку віку. Про це повідомляє NDTV.

До цього моменту в Південній Кореї вважалося, що на момент появи на світ дитині виповнився рік. Декілька століть поспіль цю традицію шанували не тільки в сімейному повсякденному житті, а й користувалися такою системою обчислення віку в офіційних документах.

У результаті жителі Південної Кореї де-факто були старшими за свій біологічний вік на рік.

Проте обраний президент країни Юн Сок Йоль наполягав на скасуванні цього багатовікового методу підрахунку віку ще навесні.

"Різні розрахунки віку призвели до постійної плутанини та непотрібних соціальних та економічних витрат", — сказав Юн Сок Йоль.

Зауважимо, що мешканці Південної Кореї дуже серйозно ставляться до проблеми віку. Їх дізнатися, скільки років людині виповнилося важливіше, ніж запитати ім'я співрозмовника. Адже від біологічного віку залежить форма звернення до людини.

Ухвалений у четвер, 8 грудня закон, дозволить Південній Кореї привести своє літочислення до спільного знаменника з міжнародною системою обчислення віку.

Нагадаємо, у Північній Кореї батьків змушують міняти імена дітей на "ідеологічні". За словами місцевих жителів, які поговорили із журналістами на правах анонімності, незгодним з такою політикою батькам загрожують штрафи.

Також Фокус писав, що у Північній Кореї заборонили носити сині джинси та митися в душі без дозволу. Кореянка, ім'я якої не називається, розповіла, що громадянам КНДР потрібен спеціальний дозвіл, щоб заводити тварин та приймати гарячий душ.