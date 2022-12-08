Хорватия войдет в Шенгенскую зону с 1 января: Румыния и Болгария оказались "за бортом"

Со следующего года Хорватия станет частью крупнейшей зоны свободного передвижения без пограничного контроля. Против вхождения в Шенген Румынии и Болгарии выступили Австрия и Нидерланды.

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Совет министров внутренних дел стран ЕС утвердил решение, согласно которому Хорватия станет частью Шенгенской зоны с 1 января 2023 года. На аналогичный шаг в отношении Румынии и Болгарии страны не пошли из-за позиции Австрии и Нидерландов. О расширении Шенгенской зоны сообщило представительство Хорватии в ЕС в своем Twitter.

"Последний шаг выполнен! Решение Совета принято. В настоящее время официально подтверждено, что Хорватия присоединяется к Шенгенской зоне с 1 января 2023 года", — говорится в твите.

Шенгенская зона является крупнейшей в мире зоной свободного передвижения, которая отменяет пограничный контроль между государствами-членами. Европейская комиссия ЕС уже рекомендовала принять в Шенгенскую зону также Румынию и Болгарию, заявив, что они отвечают необходимым техническим требованиям, пишет Reuters.

Вступление в Шенген требует единодушной поддержки со стороны всех членов — 22 стран ЕС, а также Лихтенштейна, Исландии, Норвегии и Швейцарии.

При этом главы МВД стран ЕС не смогли утвердить присоединение Болгарии и Румынии к Шенгенской зоне — против проголосовали Австрия и Нидерланды. Представители последних уточнили, что выступают не против Румынии, а только против Болгарии, однако поскольку принимались два отдельных решения, одно по Хорватии, второе — по Болгарии и Румынии, то их голос также был против.

В свою очередь министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер заявил журналистам, что считает неправильным расширением системы, "которая не работает должным образом во многих моментах". Он добавил, что в этом году Австрия зарегистрировала 100 тысяч незаконных пересечений границы, в том числе 75 тысяч человек, которые ранее не были зарегистрированы на континенте, чего не должно происходить в стране, находящейся глубоко внутри Шенгенской зоны.

Тем временем Еврокомиссар по вопросам внутренних дел Илва Йоханссон заявила о разочаровании тем, что не удалось принять Болгарию и Румынию в Шенгенскую зону, добавив, что Еврокомиссия продолжит работать над тем, чтобы эти страны присоединились к Шенгену как можно скорее.

Напомним, ранее в этом году во въезде по Шенгенским визам гражданам РФ отказали страны Балтии, Чехия, Польша и Финляндия. Такой шаг стал ответом на полномасштабную агрессию России против Украины.

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