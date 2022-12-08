Хорватія увійде в Шенгенську зону з 1 січня: Румунія та Болгарія опинилися "за бортом"

Із наступного року Хорватія стане частиною найбільшої зони вільного пересування без прикордонного контролю. Проти входження в Шенгену Румунії та Болгарії виступили Австрія та Нідерланди.

Related video

Рада міністрів внутрішніх справ країн ЄС ухвалила рішення, згідно з яким Хорватія стане частиною Шенгенської зони із 1 січня 2023 року. На аналогічний крок щодо Румунії та Болгарії країни не пішли через позицію Австрії та Нідерландів. Про розширення Шенгенської зони повідомило представництво Хорватії в ЄС у своєму Twitter.

"Останній крок виконано! Рішення Ради ухвалено. Наразі офіційно підтверджено, що Хорватія приєднується до Шенгенської зони з 1 січня 2023 року", — йдеться у твіті.

Шенгенська зона є найбільшою у світі зоною вільного пересування, яка скасовує прикордонний контроль між державами-членами. Європейська комісія ЄС уже рекомендувала прийняти в Шенгенську зону також Румунію та Болгарію, заявивши, що вони відповідають необхідним технічним вимогам, пише Reuters.

Вступ у Шенген вимагає одностайної підтримки з боку всіх членів — 22 країн ЄС, а також Ліхтенштейну, Ісландії, Норвегії та Швейцарії.

Водночас глави МВС країн ЄС не змогли затвердити приєднання Болгарії та Румунії до Шенгенської зони — проти проголосували Австрія та Нідерланди. Представники останніх уточнили, що виступають не проти Румунії, а лише проти Болгарії, проте оскільки ухвалювали два окремі рішення, одне щодо Хорватії, інше — щодо Болгарії та Румунії, тож їхній голос також був проти.

Зі свого боку, міністр внутрішніх справ Австрії Герхард Карнер заявив журналістам, що вважає неправильним розширенням системи, "яка не працює належним чином у багатьох моментах". Він додав, що цього року Австрія зареєструвала 100 тисяч незаконних перетинів кордону, у тому числі 75 тисяч осіб, які раніше не були зареєстровані на континенті, чого не повинно відбуватися в країні, що розташована глибоко всередині Шенгенської зони.

Водночас Єврокомісарка з питань внутрішніх справ Ілва Йоганссон заявила про розчарування тим, що не вдалося прийняти Болгарію та Румунію в Шенгенську зону, додавши, що Єврокомісія продовжить працювати над тим, щоб ці країни приєдналися до Шенгену якнайшвидше.

Нагадаємо, раніше цього року у в'їзді за Шенгенськими візами громадянам РФ відмовили країни Балтії, Чехія, Польща та Фінляндія. Такий крок став відповіддю на повномасштабну агресію проти України.

Також ми писали, що Польща може взятися за будівництво бар'єру на кордоні з російським Калінінградом, щоб зупинити хвилю мігрантів із Африки й Азії.