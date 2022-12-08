Украинцы пикетировали театр La Scala в Милане из-за российской оперы "Борис Годунов" (фото)

Известно, что свой протест против открытия нового театрального сезона оперой русского композитора выразили украинские дипломаты в Милане, однако дирекция театра их не услышала.

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Украинцы в Милане (Италия) устроили акцию протеста театру оперы и балета La Scala, который открыл театральный сезон оперой "Борис Годунов" русского композитора Модеста Мусоргского. Об этом пишет AP.

Группа из примерно 30 украинцев собралась возле театра, чтобы выразить протест.

Демонстранты держали в руках сине-желтые флаги и плакаты с надписями: "Ла Скала не должна способствовать путинской пропаганде" и "Остановите войны, остановите Россию, остановите Путина".

"Не следует разделять русский народ, его имперскую ментальность и его культуру, заложившую основы захватнической идеологии "русского мира", — заявили организаторы акции.

[ + – ] Украинцы пикетируют постановку Бориса Годунова в Италии Фото: AP Photo

"Опера "Борис Годунов" в Милане: почему разгорелся скандал

В начале июня стало известно, что новый театральный сезон La Scala в Милане откроет опера русского композитора "Борис Годунов".

Генеральный менеджер La Scala Доминик Мейер заявил, что таким образом театр хочет подчеркнуть отделение русской культуры от российской политики.

В свою очередь мэр Милана Джузеппе Сала такой выбор одобрил и назвал оперу Модеста Мусоргского "Борис Годунов" шедевром.

На ситуацию негативно отреагировал украинский консул в стране.

Представитель генерального консула Украины в Милане Андрей Картыш заявил, что выбор "Бориса Годунова" восприняли в Украине негативно. По его словам, сложность перепрограммирования открытия гала-сезона понятна, но украинские дипломаты были разочарованы из-за отсутствия желания со стороны руководства театра этот вариант рассматривать.

К слову, премьеру российской оперы в La Scala 7 декабря посетили президент Италии Маттарелла, премьер Италии Мелони и президент Еврокомиссии фон дер Ляен. Политики аплодировали исполнителям стоя.

Напомним, украинская оперная дива Людмила Монастырская заменила россиянку Анну Нетребко в опере "Турандот", которую готовится представить Метрополитен-опера. Людмила Монастырская обладает роскошным сопрано, но не сразу согласилась на предложение генерального менеджера Метрополитен-оперы Питера Гелба.

Фокус также писал о том, что в начале марта российских певцов начали массово увольняют из мировых театров. Одними из самых известных являются певица Анна Нетребко и режиссер Валерий Георгиев.