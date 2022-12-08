Українці пікетували театр La Scala у Мілані через російську оперу "Борис Годунов" (фото)

Відомо, що свій протест проти відкриття нового театрального сезону оперою російського композитора висловили українські дипломати у Мілані, проте дирекція театру їх не почула.

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Українці у Мілані (Італія) влаштували акцію протесту театру опери та балету La Scala, який відкрив театральний сезон оперою "Борис Годунов" російського композитора Модеста Мусоргського. Про це пише AP.

Група із приблизно 30 українців зібрався біля театру, щоб висловити протест.

Демонстранти тримали в руках синьо-жовті прапори та плакати з написами: "Ла Скала не повинна сприяти путінській пропаганді" та "Зупиніть війни, зупиніть Росію, зупиніть Путіна".

"Не слід розділяти російський народ, його імперську ментальність та його культуру, яка заклала основи загарбницької ідеології "російського світу", — заявили організатори акції.

[ + – ] Українці пікетують постановку "Бориса Годунова" в Італії Фото: AP Photo

"Опера "Борис Годунов" у Мілані: чому спалахнув скандал

На початку червня стало відомо, що новий театральний сезон La Scala у Мілані відкриє опера російського композитора "Борис Годунов".

Генеральний менеджер La Scala Домінік Меєр заявив, що так театр хоче наголосити на відділенні російської культури від російської політики.

Зі свого боку, мер Мілана Джузеппе Сала такий вибір схвалив і назвав оперу Модеста Мусоргського "Борис Годунов" шедевром.

На ситуацію негативно відреагував український консул у країні.

Представник генерального консула України в Мілані Андрій Картиш заявив, що вибір "Бориса Годунова" сприйняли в Україні негативно. За його словами, складність перепрограмування відкриття гала-сезону є зрозумілою, але українські дипломати були розчаровані через відсутність бажання з боку керівництва театру цей варіант розглядати.

До речі, прем'єру російської опери в La Scala 7 грудня відвідали президент Італії Маттарелла, прем'єр Італії Мелоні та президентка Єврокомісії фон дер Ляєн. Політики аплодували виконавцям стоячи.

Нагадаємо, українська оперна діва Людмила Монастирська замінила росіянку Ганну Нетребко в опері "Турандот", яку готується представити Метрополітен-опера. Людмила Монастирська має розкішне сопрано, але не відразу погодилася на пропозицію генерального менеджера Метрополітен-опери Пітера Гелба.

Фокус також писав про те, що на початку березня російських співаків почали масово звільняти зі світових театрів. Одними з найвідоміших є співачка Ганна Нетребко та режисер Валерій Георгієв.