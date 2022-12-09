Критиковавший Кадырова чеченский блогер жив и находится под защитой полиции Швеции, — СМИ

Источники журналистов опровергли сообщения о смерти блогера. И заявление телерадиокомпании "Грозный" о том, что чеченский политик Ахмед Закаев якобы причастен к возможному убийству.

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Шведская полиция предоставила защиту чеченскому оппозиционному блогеру Тумсо Абдурахманову, об этом сообщает "Кавказ.Реалии" со ссылкой на заявление пресс-службы правительства Чеченской республики Ичкерия за рубежом.

Источники журналистов опровергают заявление директора телерадиокомпании "Грозный" о том, что якобы премьер Ахмед Закаев причастен к возможному убийству блогера.

"По информации, которой обладает правительство Чеченской республики Ичкерия, Тумсо Абдурахманов жив и находится под защитой шведской полиции", — говорится в сообщении пресс-службы. Однако причины, по которым Абдурахманову предоставлена защита, не уточняются.

В полиции Швеции не подтверждают и вместе с тем не опровергают такую информацию.

Сообщения о смерти в Швеции критика Кадырова были опубликованы 1 декабря в одном из Telegram-каналов сторонников Ичкерии, об этом также сообщал один из представителей чеченской диаспоры Анзор Масхадов.

Кто такой блогер Тумсо Абдурахманов?

После конфликта с родственником главы Чечни Рамзана Кадырова оппозиционный блогер Тумсо Абдурахманов был вынужден уехать из РФ. По словам Ахмеда Закаева, его деятельность крайне болезненна для близкого кадыровского окружения, и при возможности они могли бы его "ликвидировать".

В 2020 году на 36-летнего Тумсо Абдурахманова было совершено покушение в его шведской квартире. Его ударили молотком по голове, но, несмотря на травму, он сумел обезвредить нападавшего и вызвать полицию. Согласно показаниям киллера Руслана Мамаева, вначале он согласился только следить за блогером, но в дальнейшем "люди из Грозного" предложили 50 тысяч евро за убийство.

На судебном слушании прокурор заявил, что следы покушения ведут в Грозный. Киллер Мамаев был приговорен к десяти годам лишения свободы.

Председатель парламента Чечни Магомед Даудов объявил Абдурахманова кровную месть, его родственники в Чечне подвергаются преследованиям.

Убийства критиков Кадырова

[ + – ] Глава Чечни Рамзан Кадыров

В последние несколько лет на многих критиков действующего главы Чечни совершались покушения.

В 2019 году в Берлине был застрелен сподвижник Аслана Масхадова и Шамиля Басаева Зелимхан Хангошвили.

В 2017 году в Киеве застрелили чеченку Амину Окуеву и взорвали этнического чеченца Тимура Махаури.

В 2009 году в Вене был расстрелян бывший телохранитель Кадырова Умар Исмаилов.

В 2004 году в Катаре взорвали Зелимхана Яндарбиева, исполняющего обязанности президента Ичкерии.

Ранее Фокус сообщал, что Верховная Рада признала Ичкерию временно оккупированной Россией. Такое заявление сделал народный депутат Ярослав Железняк.