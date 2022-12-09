Чеченський блогер, який критикував Кадирова, живий і перебуває під захистом поліції Швеції, — ЗМІ

Джерела журналістів спростували повідомлення про смерть блогера. І заяву телерадіокомпанії "Грозний" про те, що чеченський політик Ахмед Закаєв нібито причетний до можливого вбивства.

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Шведська поліція надала захист чеченському опозиційному блогеру Тумсо Абдурахманову, про це повідомляє "Кавказ.Реалії" з посиланням на заяву пресслужби уряду Чеченської республіки Ічкерія за кордоном.

Джерела журналістів спростовують заяву директора телерадіокомпанії "Грозний" про те, що нібито прем'єр Ахмед Закаєв причетний до можливого вбивства блогера.

"За інформацією, яку має уряд Чеченської республіки Ічкерія, Тумсо Абдурахманов живий і перебуває під захистом шведської поліції", — йдеться у повідомленні пресслужби. Однак причини, через які Абдурахманову надано захист, не уточнюються.

У поліції Швеції не підтверджують і натомість не спростовують таку інформацію.

Повідомлення про смерть у Швеції критика Кадирова опублікували 1 грудня в одному з Telegram-каналів прихильників Ічкерії, про це також повідомляв один із представників чеченської діаспори Анзор Масхадов.

Хто такий блогер Тумсо Абдурахманов?

Після конфлікту із родичем голови Чечні Рамзана Кадирова опозиційний блогер Тумсо Абдурахманов був змушений виїхати з РФ. За словами Ахмеда Закаєва, його діяльність вкрай болісна для близького кадировського оточення, і за можливості вони могли б його "ліквідувати".

2020 року на 36-річного Тумсо Абдурахманова було скоєно замах у його шведській квартирі. Його вдарили молотком по голові, але, попри травму, він зумів знешкодити нападника та викликати поліцію. Згідно зі свідченнями кілера Руслана Мамаєва, спочатку він погодився лише стежити за блогером, але надалі "люди з Грозного" запропонували 50 тисяч євро за вбивство.

На судовому слуханні прокурор заявив, що сліди замаху ведуть до Грозного. Кілера Мамаєва засудили до десяти років позбавлення волі.

Голова парламенту Чечні Магомед Даудов оголосив Абдурахманову кревну помсту, його родичі в Чечні зазнають переслідувань.

Вбивства критиків Кадирова

[ + – ] Глава Чечні Рамзан Кадиров

В останні кілька років на багатьох критиків чинного глави Чечні відбувалися замахи.

У 2019 році в Берліні застрелений сподвижник Аслана Масхадова та Шаміля Басаєва Зелімхан Хангошвілі.

У 2017 році у Києві застрелили чеченку Аміну Окуєву та підірвали етнічного чеченця Тимура Махаурі.

У 2009 році у Відні розстріляно колишнього охоронця Кадирова Умара Ісмаїлова.

У 2004 році в Катарі підірвали Зелімхана Яндарбієва, який виконував обов'язки президента Ічкерії.

Раніше Фокус повідомляв, що Верховна Рада визнала Ічкерію тимчасово окупованою Росією. Таку заяву зробив народний депутат Ярослав Железняк.