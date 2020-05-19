Уроженцу Чечни сообщили о подозрении в организации убийства Окуевой

Россиянин подыскал на территории Украины киллеров, которые в дальнейшем расстреляли автомобиль, в котором была Амина Окуева и Адам Осмаев

Прокуратура Киевской области сообщила о подозрении в организации убийства добровольца Амины Окуевой гражданину Российской Федерации. В ближайшее время он будет объявлен в международный розыск.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Установлено, что подозреваемый – уроженец Чечни, гражданин РФ. С целью совершения умышленного убийства Амины Окуевой и Адама Осмаева, он подыскал на территории Украины киллеров, которые в дальнейшем расстреляли автомобиль.

"Заказчику объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст. 27 п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Подозрение направлено в посольство Российской Федерации", – сказано в сообщении.

Следствие подготовило ходатайство о его доставке в суд для избрания ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Окуева погибла 30 октября 2017 года, когда расстреляли на железнодорожном переезде возле Глевахи автомобиль, в котором она находилась вместе с Осмаевым.

Как ранее сообщал Фокус:

Первое покушение на Окуеву и ее мужа Адама Осмаева произошло 1 июня 2017 в Киеве. Тогда киллер и Осмаев получили серьезные ранения. Нападавший был задержан.

Во время второго покушения, 30 октября 2017 года, Амина Окуева была убита на железнодорожном переезде возле поселка Глеваха Киевской области. Осмаев получил ранение.

12 января правоохранители задержали подозревамого в убийстве активистки Евромайдана и добровольца АТО Амины Окуевой. Его ДНК совпала с ДНК, найденной на автоматическом оружии, которое убийцы бросили на месте преступления.

Муж Окуевой после задержания подореваемого заявил, что знает, кто заказал убийство его жены - это представители власти РФ.

14 января подозреваемого Игоря Редькина Святошинский суд Киева взял под стражу на два месяца без возможности внесения залога.