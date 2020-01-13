Заказчик – власти РФ: муж убитой Окуевой прокомментировал задержание подозреваемого
2020-01-13 20:05:28
Адам Осмаев предполагает, что вскоре следствие предоставит информацию о заказчиках
Адам Осмаев заявил, что не был знаком ни с кем из членов преступной группы, которую подозревают в убийстве его жены Амины Окуевой в 2017 году, сообщае hromadske.
"По следствию нет сомнений, но есть сомнения в судебной системе, которая отпускает подозреваемых в убийствах", – прокомментировал задержание Осмаев.
Он предполагает, что вскоре следствие предоставит информацию о заказчиках. По его мнению, это представители власти в РФ.
Осмаев также отметил, что в течение расследования знал о происходящем не больше, чем СМИ, и поблагодарил правоохранителей за их работу.
Как ранее сообщал Фокус:
- Первое покушение на Окуеву и ее мужа Адама Осмаева произошло 1 июня 2017 в Киеве. Тогда киллер и Осмаев получили серьезные ранения. Нападавший был задержан.
- Во время второго покушения, 30 октября 2017 года, Амина Окуева была убита на железнодорожном переезде возле поселка Глеваха Киевской области. Осмаев получил ранение.
- 12 января министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о задержании "группы киллеров", а глава Нацполиции Игорь Клименко – о задержании организатора убийства. Также правоохранители заявили, что речь идет о заказном убийстве, ведь подозреваемый не был знаком с жертвой.
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