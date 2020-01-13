Заказчик – власти РФ: муж убитой Окуевой прокомментировал задержание подозреваемого

Адам Осмаев предполагает, что вскоре следствие предоставит информацию о заказчиках

Адам Осмаев заявил, что не был знаком ни с кем из членов преступной группы, которую подозревают в убийстве его жены Амины Окуевой в 2017 году, сообщае hromadske.

"По следствию нет сомнений, но есть сомнения в судебной системе, которая отпускает подозреваемых в убийствах", – прокомментировал задержание Осмаев.

Он предполагает, что вскоре следствие предоставит информацию о заказчиках. По его мнению, это представители власти в РФ.

Осмаев также отметил, что в течение расследования знал о происходящем не больше, чем СМИ, и поблагодарил правоохранителей за их работу.

Как ранее сообщал Фокус:

Первое покушение на Окуеву и ее мужа Адама Осмаева произошло 1 июня 2017 в Киеве. Тогда киллер и Осмаев получили серьезные ранения. Нападавший был задержан.

Во время второго покушения, 30 октября 2017 года, Амина Окуева была убита на железнодорожном переезде возле поселка Глеваха Киевской области. Осмаев получил ранение.

12 января министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о задержании "группы киллеров", а глава Нацполиции Игорь Клименко – о задержании организатора убийства. Также правоохранители заявили, что речь идет о заказном убийстве, ведь подозреваемый не был знаком с жертвой.

13 января в полиции рассказали детали о подозреваемом в убийстве Амины Окуевой.