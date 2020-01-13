Зацепкой для полицейских послужили два других убийства, к которым была причастна та же группа, которая вероятно убила Окуеву

Выйти на подозреваемого в убийстве добровольца АТО Амины Окуевой полиции помогло раскрытие других преступлений. Об этом на брифинге рассказал начальник Главуправления полиции в Киевской области Андрей Небытов.

Он рассказал, что после убийства Окуевой, неподалеку от места преступления нашли автомат чешского производства и магазин с патронами, на которых удалось обнаружить ДНК одного из преступников. Полицейские сверили его с ДНК из баз, но долго не могли найти совпадение. Ситуация изменилась в ходе расследования двух других убийств – начальника отдела рекламы КП "Киевский метрополитен" Павла Миленького и директора Caparol Павла Заможного.

"Зацепку по этой группе дало нам убийство господина Миленького, директора отдела рекламы метрополитена, в январе 2019 года. Тогда мы вышли на определенную группу лиц, которые обоснованно подозревались в совершении убийства. Более того, анализируя предыдущие преступления мы пришли к выводу, что указанные лица обоснованно подозреваются в убийстве господина Зможного в селе Крушынка Васильковского района", – рассказал Небытов.

В сентябре по подозрению в убийстве директора Caparol Павла задержали семь человек. Часть из них сразу отправил в СИЗО суд первой инстанции, а часть – апелляционный суд. Однако во время продления меры пресечения Шевченковский райсуд отпустил всех подозреваемых – под личное обязательство или под домашний арест.

Однако это задержание позволило получить образцы ДНК фигурантов.

"Задержание дало нам возможность получить биологические образцы, направить специалистам, и в конце концов получить заключение, что биологические образцы одного из лидеров этой группы находятся на автомате, который был изъят в 2017 году", - рассказал Небытов.

По его словам, сейчас подозревается только один человек, ДНК которого совпало с образцами взятого с автомата с места убийства Окуевой. Его имя не назвали, но по данным СМИ, это Игорь Редькин. Другие лица проверяются на причастность к убийству.

Небытов уточнил, что роль задержанного в преступлении еще выясняется – был он организатором, который доставал оружие, или непосредственно киллером. При этом полицейский подчеркнул, что убийца не мог действовать один. Отметим, что вчера министр внутренних дел Арсен Аваков сообщал о задержании "группы киллеров", а глава Нацполиции Игорь Клименко – о задержании организатора убийства.

Также правоохранители заявили, что речь идет о заказном убийстве, ведь подозреваемый не был знаком с жертвой. Расследование продолжается.

Как ранее сообщал Фокус:

Первое покушение на Окуеву и ее мужа Адама Осмаева произошло 1 июня 2017 в Киеве. Тогда киллер и Осмаев получили серьезные ранения. Нападавший был задержан.