Обвиняют в 13 преступлениях: в Беларуси начали "спецпроизводство" против основателя NEXTA
В Беларуси Степана Путило сначала объявили в международный розыск, а теперь заочно выдвинули обвинения по 10 статьям Уголовного кодекса.
Создателя белорусского новостного ресурса Nexta Степана Путило обвиняют сразу в 13 уголовных преступлениях. Информация об этом появилась на сайте Следственного комитета Республики Беларусь.
В четверг, 8 декабря, Следком начал заочное производство по делу руководителей организации Nexta. Блогеру и журналисту инкриминируют:
- умышленные действия, направленные на возбуждение расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды, которые были совершены группой лиц либо повлекли за собой по неосторожности смерть человека;
- мошенничество;
- организацию массовых беспорядков;
- обучение или иную подготовку лиц для участия в массовых беспорядках;
- организацию групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок;
- обучение или иную подготовку лиц для участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок;
- заговор;
- публичные призывы к захвату государственной власти при помощи СМИ или Интернета;
- создание экстремистского формирования;
- финансирование экстремистской деятельности;
- повторную клевету в отношении Александра Лукашенко;
- повторное оскорбление президента Беларуси;
- дискредитацию Беларуси.
Кроме Путило, уголовное дело также возбуждено в отношении одного представителя организации Яна Рудика.
В Следкоме Беларуси уточнили, что соответствующее решение согласовано генеральным прокурором республики.
В Nexta прокомментировали уголовные производства против Путило и Рудика
В свою очередь в Телеграм-канале Nexta появилась информация о том, что "не имея возможности расправляться с выехавшими из страны оппонентами с помощью насилия, им (силовым органам страны, — ред.) пришлось креативить: состряпывать фейковые уголовные дела и проводить такие же фейковые заочные судилища".
Представители новостного ресурса считают уголовные дела, открытые против Путило и Рудика, сфальсифицированными.
Заметим, что Nexta в Беларуси официально признан экстремистской организацией.
"В ходе изучения информации, размещенной в указанных интернет-ресурсах, следствием зафиксированы и приобщены к материалам уголовного дела неоднократные факты призывов к протестам, блокировке дорог, забастовкам, координации несанкционированных массовых мероприятий с указанием конкретных мест проведения, а также маршрутов передвижения. Полученные результаты психолингвистической экспертизы приобщены к материалам уголовного дела и подтверждают выводы следствия", — объяснили свое решение в Слдекоме РБ.
Напомним, в августе 2020 года Степан Путило был объявлен властями Беларуси в международный розыск. Суд в Минске признал канал NEXTA-Live и его логотип экстремистскими материалами.
В начале февраля 2021года власти Беларуси направили в Польшу документы на экстрадицию Степана Путило и Романа Протасевича – главного редактора этого канала.