Обвиняют в 13 преступлениях: в Беларуси начали "спецпроизводство" против основателя NEXTA

В Беларуси Степана Путило сначала объявили в международный розыск, а теперь заочно выдвинули обвинения по 10 статьям Уголовного кодекса.

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Создателя белорусского новостного ресурса Nexta Степана Путило обвиняют сразу в 13 уголовных преступлениях. Информация об этом появилась на сайте Следственного комитета Республики Беларусь.

В четверг, 8 декабря, Следком начал заочное производство по делу руководителей организации Nexta. Блогеру и журналисту инкриминируют:

умышленные действия, направленные на возбуждение расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды, которые были совершены группой лиц либо повлекли за собой по неосторожности смерть человека;

мошенничество;

организацию массовых беспорядков;

обучение или иную подготовку лиц для участия в массовых беспорядках;

организацию групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок;

обучение или иную подготовку лиц для участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок;

заговор;

публичные призывы к захвату государственной власти при помощи СМИ или Интернета;

создание экстремистского формирования;

финансирование экстремистской деятельности;

повторную клевету в отношении Александра Лукашенко;

повторное оскорбление президента Беларуси;

дискредитацию Беларуси.

Кроме Путило, уголовное дело также возбуждено в отношении одного представителя организации Яна Рудика.

В Следкоме Беларуси уточнили, что соответствующее решение согласовано генеральным прокурором республики.

В Nexta прокомментировали уголовные производства против Путило и Рудика

В свою очередь в Телеграм-канале Nexta появилась информация о том, что "не имея возможности расправляться с выехавшими из страны оппонентами с помощью насилия, им (силовым органам страны, — ред.) пришлось креативить: состряпывать фейковые уголовные дела и проводить такие же фейковые заочные судилища".

Представители новостного ресурса считают уголовные дела, открытые против Путило и Рудика, сфальсифицированными.

Заметим, что Nexta в Беларуси официально признан экстремистской организацией.

"В ходе изучения информации, размещенной в указанных интернет-ресурсах, следствием зафиксированы и приобщены к материалам уголовного дела неоднократные факты призывов к протестам, блокировке дорог, забастовкам, координации несанкционированных массовых мероприятий с указанием конкретных мест проведения, а также маршрутов передвижения. Полученные результаты психолингвистической экспертизы приобщены к материалам уголовного дела и подтверждают выводы следствия", — объяснили свое решение в Слдекоме РБ.

Напомним, в августе 2020 года Степан Путило был объявлен властями Беларуси в международный розыск. Суд в Минске признал канал NEXTA-Live и его логотип экстремистскими материалами.

В начале февраля 2021года власти Беларуси направили в Польшу документы на экстрадицию Степана Путило и Романа Протасевича – главного редактора этого канала.