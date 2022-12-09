Звинувачують у 13 злочинах: у Білорусі розпочали "спецпровадження" проти засновника NEXTA

У Білорусі Степана Путила спочатку оголосили у міжнародний розшук, а тепер заочно висунули звинувачення щодо 10 статей Кримінального кодексу.

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Творця білоруського ресурсу новин Nexta Степана Путила звинувачують відразу в 13 кримінальних злочинах. Інформація про це з'явилася на сайті Слідчого комітету Республіки Білорусь.

У четвер, 8 грудня, Слідком розпочав заочне провадження у справі керівників організації Nexta. Блогеру та журналісту інкримінують:

навмисні дії, створені задля порушення расової, національної, релігійної чи іншої соціальної ворожнечі, які були скоєні групою осіб чи спричинили у себе з необережності смерть людини;

шахрайство;

організацію масових заворушень;

навчання чи іншу підготовку осіб для участі у масових заворушеннях;

організацію групових дій, що грубо порушують громадський порядок;

навчання чи іншу підготовку осіб для участі у групових діях, які грубо порушують громадський порядок;

змова;

публічні заклики до захоплення державної влади за допомогою ЗМІ чи Інтернету;

створення екстремістського формування;

фінансування екстремістської діяльності;

повторний наклеп щодо Олександра Лукашенка;

повторну образу президента Білорусі;

дискредитацію Білорусі.

Крім Путила, кримінальну справу також порушено стосовно одного представника організації Яна Рудика.

У Слідкомі Білорусі уточнили, що відповідне рішення узгоджено генеральним прокурором республіки.

У Nexta прокоментували кримінальні провадження проти Путила та Рудика

Зі свого боку в Телеграм-каналі Nexta з'явилася інформація про те, що "не маючи можливості розправлятися з опонентами, що виїхали з країни, за допомогою насильства, їм (силовим органам країни, — ред.) довелося креативити: створювати фейкові кримінальні справи і проводити такі ж фейкові заочні судилища".

Представники ресурсу новин вважають кримінальні справи, відкриті проти Путила і Рудика, сфальсифікованими.

Зауважимо, що Nexta у Білорусі офіційно визнано екстремістською організацією.

"Під час вивчення інформації, розміщеної у зазначених інтернет-ресурсах, слідством зафіксовано та долучено до матеріалів кримінальної справи неодноразові факти закликів до протестів, блокування доріг, страйків, координації несанкціонованих масових заходів із зазначенням конкретних місць проведення, а також маршрутів пересування. Отримані результати психолінгвістичної експертизи долучені до матеріалів кримінальної справи та підтверджують висновки слідства", — пояснили своє рішення у Слдікомі РБ.

Нагадаємо, у серпні 2020 року Степана Путила було оголошено владою Білорусі в міжнародний розшук. Суд у Мінську визнав канал NEXTA-Live та його логотип екстремістськими матеріалами.

На початку лютого 2021 року влада Білорусі направила до Польщі документи на екстрадицію Степана Путила та Романа Протасевича — головного редактора цього каналу.