В Дрездене вооруженный мужчина напал на радиостанцию и захватил заложников

40-летнего немца задержали и подозревают в убийстве собственной матери, совершенном накануне.

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10 декабря в немецком городе Дрездене задержали мужчину, который совершил вооруженное нападение на местную радиостанцию Radio Dresden и захватил заложников в торговом центре. Подробности происшествия передает издание DW, ссылаясь на полицию.

Мужчина с пистолетом пытался проникнуть в здание Radio Dresden и расстрелял входную дверь, но так и не сумел попасть внутрь, а сотрудники радиостанции спрятались в безопасном месте. Потерпев неудачу, преступник сел в машину и поехал в другой район Дрездена, вошел в торговый центр Altmarktgalerie и ворвался в одно из помещений косметическо-хозяйственного магазина DM, где удерживал людей в заложниках, угрожая оружием.

[ + – ] Полиция Дрездена на месте преступления Фото: bild.de

Людей эвакуировали из торгового центра и прилегающих территорий, закрыли рождественский рынок, а полиция призвала население и туристов покинуть район. Вскоре правоохранители задержали мужчину, ранив его в процессе, но никто из заложников не пострадал.

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