У Дрездені озброєний чоловік напав на радіостанцію і захопив заручників

40-річного німця затримали та підозрюють у вбивстві власної матері, скоєному напередодні.

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10 грудня у німецькому місті Дрездені затримали чоловіка, який скоїв збройний напад на місцеву радіостанцію Radio Dresden і захопив заручників у торговому центрі. Подробиці події передає видання DW, посилаючись на поліцію.

Чоловік із пістолетом намагався проникнути в будівлю Radio Dresden і розстріляв вхідні двері, але так і не зміг потрапити усередину, а співробітники радіостанції сховалися у безпечному місці. Зазнавши невдачі, злочинець сів у машину і поїхав в інший район Дрездена, увійшов до торгового центру Altmarktgalerie та увірвався в одне з приміщень косметично-господарського магазину DM, де утримував людей у заручниках, погрожуючи зброєю.

[ + – ] Поліція Дрездена на місці злочину Фото: bild.de

Людей евакуювали з торговельного центру та прилеглих територій, закрили різдвяний ринок, а поліція закликала населення і туристів залишити район. Невдовзі правоохоронці затримали чоловіка, поранивши його в процесі, але ніхто із заручників не постраждав.

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