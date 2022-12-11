Все для фронта: в Петербурге от горожан требуют сдать баяны и балалайки для мобилизованных

По мнению руководства Минобороны России, музыкальные инструменты должны помочь "воодушевить мобилизованных граждан на подвиги".

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От жителей Санкт-Петеребурга требуют собрать для мобилизованных музыкальные инструменты: баяны, аккордеоны, губные гармошки и балалайки. Об этом говорится в сообщении администрации Московского района Санкт-Петербурга.

По словам чиновников, сбор музыкальных инструментов организовали по приказу Минобороны РФ.

От жителей города требуют принести и сдать такие инструменты, на которых смогли бы играть военные даже без специального музыкального образования. В профильном министерстве считают, что игра на гитаре или баяне поможет мобилизованным военным, которых отправляют воевать в Украину, "поднять боевой дух" и "воодушевить на подвиги".

В Санкт-Перетербурге развернули уже три пункта сбора музыкальных инструментов для военных. Отдавать их жители должны добровольно, компенсация не предусматривается.

[ + – ] Жителей Санкт-Петербурга уговаривают сдать для мобилизованных музыкальные инструменты

Ранее мы писали о том, что мобилизованных в Свердловской области РФ одолевают вши. По данным журналистов, в воинском учебном центре Минобороны РФ в Елани вспышка педикулеза. Местные жители стали сдавать в аренду призывникам свои ванные.

Фокус также писал о том, что мобилизованные в РФ часто жалуются на условия содержания в казармах. Об ужасных условиях для российских солдат рассказали родственники новобранцев из Уфы и Челябинска. Мобилизованные мерзнут, голодают и спят в верхней одежде на матрасах с клопами.