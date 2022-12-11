Все для фронту: у Петербурзі від містян вимагають здати баяни та балалайки для мобілізованих

На думку керівництва Міноборони Росії, музичні інструменти мають допомогти "надихнути мобілізованих громадян на подвиги".

Related video

Від мешканців Санкт-Петеребурга вимагають зібрати для мобілізованих музичних інструментів: баяни, акордеони, губні гармошки та балалайки. Про це йдеться у повідомленні адміністрації Московського району Санкт-Петербурга.

За словами чиновників, збір музичних інструментів організували за наказом Міноборони РФ.

Від мешканців міста вимагають принести та здати такі інструменти, на яких змогли б грати військові навіть без спеціальної музичної освіти. У профільному міністерстві вважають, що гра на гітарі чи баяні допоможе мобілізованим військовим, яких відправляють воювати в Україну, "підняти бойовий дух" та "надихнути на подвиги".

У Санкт-Перетербурзі вже розгорнули три пункти збору музичних інструментів для військових. Віддавати їх мешканці мають добровільно, компенсація не передбачається.

[ + – ] Жителів Санкт-Петербурга вмовляють здати для мобілізованих музичних інструментів

Раніше ми писали про те, що мобілізованих у Свердловській області РФ діймають воші. За даними журналістів, у військовому навчальному центрі Міноборони РФ в Єлані спалах педикульозу. Місцеві мешканці почали здавати в оренду призовникам свої ванні.

Фокус також писав про те, що мобілізовані до Росії часто скаржаться на умови утримання у казармах. Про жахливі умови для російських солдатів розповіли родичі новобранців з Уфи та Челябінська. Мобілізовані мерзнуть, голодують і сплять у верхньому одязі на матрацах із клопами.