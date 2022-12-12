Германия и другие страны Европы продолжают покупать сжиженный газ у РФ через посредника, — ZDF

По данным журналистов, напрямую с Россией Берлин сделки не заключает. Они осуществляются через Бельгию, куда поставляется российский СПГ.

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Германия и часть других европейских стран продолжают закупать сжиженный природный газ (СПГ) из России. Об этом пишет немецкая телекомпания ZDF со ссылкой на Кильский институт мировой экономики.

Как уточняется, напрямую с российской стороной Берлин не заключает сделок, предпочитая действовать через Брюссель. В частности, Бельгия покупает СПГ у России, в государство он доставляется грузовыми судами, а оттуда уже идет в другие страны Евросоюза. В итоге в статистике такие поставки не отображаются как "российские".

Вице-президент института Стефан Коотс рассказал, что объемы поставок составляют около 5 млрд кубометров в год. Это примерно 5-6% от всей потребности Германии в газе.

Помимо Германии, главными покупателями российского СПГ являются, собственно, Бельгия, Франция и Нидерланды.

Как напоминают журналисты, ранее правительство ФРГ декларировало свою готовность отказаться от газа из страны-агрессора.

По данным немецкой газеты Handelsblatt, поставки СПГ из России достигли своих пиковых значений. В настоящее время 13% европейского импорта сжиженного газа приходится на российское сырье. Всего Москва в этом году получила в результате этих сделок около 27 млрд евро.

Как говорят эксперты, проблем с газоснабжением в ФРГ в этом зимнем сезоне возникнуть не должно. А вот зимой 2023-2024 гг скорее всего будет дефицит газа в стране.

Напомним, 5 декабря начало действовать нефтяное эмбарго на поставки российской нефти в Европу. Цену на нефть из РФ ограничили в районе 60 долларов за баррель.

Ранее Фокус также писал о том, что США ввели санкции против РФ за использование иранских дронов в Украине. Под ограничения Вашингтона попали учреждения, ответственные за покупку и применение иранских БПЛА в ходе войны, в том числе ВКС РФ.